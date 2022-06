Yandexin johtaja EU:n pakotelistalle – eroaa välittömästi

EU:n kuudes pakotepaketti on virallisesti hyväksytty ja pakettiin sisältyvä nimilista uusista pakotteiden kohteista on julkaistu. Pakotelistalle on nyt lisätty muun muassa venäläisen nettijätin Yandexin toimitusjohtaja Arkadi Volozh, joka on myös yksi yhtiön perustajista.