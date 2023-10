Yhdysvallat asetti 2000 sotilasta hätävalmiuteen

Yhdysvallat on asettanut 2 000 sotilastaan hätävalmiuteen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen konfliktin vuoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusministeri Lloyd Austin päätti hätävalmiudesta, jotta Yhdysvallat voi tarvittaessa nopeasti vastata Lähi-idän heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen.

Pentagonin tiistaisen tiedotteen mukaan päätöksiä joukkojen sijoittamisesta ei ole toistaiseksi tehty, vaan Austin jatkaa tilanteen arviointia Yhdysvaltain liittolaisten ja kumppanien kanssa.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustajan John Kirbyn mukaan joukkojen valmistelussa lähtökuntoon on kyse pelotesignaalin lähettämisestä eikä suunnitelmia tai aikeita lähettää Yhdysvaltain joukkoja osallistumaan taisteluihin Israelissa ole.

ISRAELIN asevoimat kertoi tiistaina ampuneensa neljä ihmistä, jotka Israelin mukaan yrittivät soluttautua rajan yli Libanonista Israeliin.

Israelin mukaan soluttautujat olivat Israelin puolella pommi-iskua yrittäneitä ”terroristeja”. Israelin asevoimat kertoi jo varhain aamulla tehneensä iskuja Libanoniin paikallisen Hizbollah-äärijärjestön kohteisiin.

Hizbollah kertoi myöhemmin neljän taistelijansa kuolleen eteläisessä Libanonissa.

Gazaa hallitsevan terroristijärjestö Hamasin toissa viikolla aloittaman hyökkäyksen jälkeen Israelin ja Libanonin raja-alueella tapahtuneissa iskuissa on kuollut molemmin puolin rajaa yhteensä toistakymmentä ihmistä.

Israelin asevoimien ja Iranin tukeman radikaali-islamistisen Hizbollahin välisen konfliktin on pelätty yltyvän entisestään ja avaavan uuden rintaman Lähi-idässä. Israel on evakuoinut Pohjois-Israelissa tuhansia asukkaita lähellä Libanonin rajaa.

Avustusjärjestöt kertoivat tiistaina Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että Gazasta on loppumassa vesi. Vesi virtaa osissa eteläistä Gazaa, mutta sitä ei voida pumpata kaikkien saataville ilman polttoainetta tai sähköä.

Järjestöjä on ohjeistettu käyttämään Rafahin rajanylityspaikkaa, joka on aiemminkin toiminut kulkuväylänä avustuskuljetuksille. Israel on kuitenkin iskenyt Rafahin rajanylityspaikkaan neljästi, minkä vuoksi aluetta on pidetty suljettuna.

EU kertoi aiemmin aikovansa perustaa humanitaarisen ilmasillan Egyptin kautta Gazaan. Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan myös Yhdysvallat on neuvotellut Israelin kanssa suunnitelmasta toimittaa Gazan kaistan asukkaille humanitaarista apua.

Israelin ilmaiskuissa Gazaan on kuollut alueen terveysviranomaisten mukaan noin 3 000 ja haavoittunut yli 12 500 ihmistä. Valtaosa uhreista on ollut siviilejä. Tiistaina Hamas kertoi sotilaallisen siipensä korkea-arvoisen johtajan kuolleen Israelin iskussa Gazaan.

Israelissa Hamasin hyökkäyksessä kuoli yli 1 400 ihmistä. Hamas on myös ottanut noin 200 panttivankia.