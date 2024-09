Yhdysvallat: Hizbollahin yritys iskeä ohjuksella Tel Aviviin ”syvästi huolestuttava”

Yhdysvallat pitää syvästi huolestuttavana Hizbollahin yritystä tehdä ohjushyökkäys Tel Avivin suurkaupunkiin Israelissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

CNN:lle puhuneen Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden tiedottaja John Kirbyn (kuvassa) mukaan vielä ei ole liian myöhäistä saada aikaan diplomaattinen ratkaisu suursodan välttämiseksi.

Äärijärjestö Hizbollah kertoi aamulla ampuneensa ballistisen ohjuksen, jonka kohteena oli Israelin tiedustelupalvelu Mossadin päämaja lähellä Tel Avivia. Israelin onnistui kuitenkin torjua ohjus.

Yritys oli Hizbollahilta ennenäkemätön hyökkäys raja-alueita syvemmälle Israelin tärkeimpiin kaupunkeihin. Jos se olisi onnistunut, se olisi merkinnyt uutta eskalaatiota konfliktissa.

Israelin armeijan mukaan Libanonista on niin ikään ammuttu kymmenittäin raketteja Pohjois-Israeliin. Ilmatorjunta on armeijan mukaan pudottanut valtaosan raketeista.

Israelin armeijan edustajan Nadav Shoshanin mukaan jo maasta-maahan-ohjuksen ampuminen kohti Tel Avivia merkitsee eskalaatiota.

- Hizbollah yrittää epäilemättä eskaloida tilannetta. Tämä on vain osa sitä. He yrittävät terrorisoida yhä suurempaa määrää ihmisiä, Shoshani sanoi.

ISRAEL on itsekin jatkanut tänään ilmaiskuja Etelä-Libanonissa kolmatta päivää peräkkäin. Israelin armeijan mukaan ilmavoimien kohteina olivat “terroristien infrastruktuuri, asevarastot, laukaisualustat ja muut Hizbollahin terroristikohteet Libanonissa”.

Libanonissa ainakin 23 ihmistä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Israelin uusissa iskuissa, kertoo Libanonin terveysministeriö.

Israelin armeija ilmoitti tekevänsä laajoja iskuja Etelä-Libanoniin ja Bekaanlaaksoon sen jälkeen kun äärijärjestö Hizbollahin ampuma ohjus oli ensimmäistä kertaa koskaan edennyt Tel Avivin alueelle.

“Hizbollahia ei ole pakotettu polvilleen”

IRANIN korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei uhosi keskiviikkona, että vaikka Israel on tappanut lähes koko Hizbollahin johdon, järjestö ei ole luopumassa taistelusta.

- Osa Hizbollahin tehokkaista ja arvokkaista voimista on kokenut marttyyrikuoleman. Tämä on eittämättä aiheuttanut vahinkoa Hizbollahille, muttei sellaista vahinkoa, joka pakottaisi järjestön polvilleen, Khamanei sanoi tavatessaan Irakin ja Iranin vuosina 1980-1988 käymän sodan veteraaneja ja sotilashenkilöstöä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei puolestaan lähde vielä tänään YK:n yleiskokoukseen kuten oli määrä, kertoo pääministerin kanslia. Netanjahu lähtee vasta huomenna ja palaa New Yorkista lauantaina.

Kanslian mukaan pääministeri käyttää tämän päivän keskusteluihin Libanonin-hyökkäysten jatkamisesta.

YHDYSVALTALAISEN ajatushautomon tilaisuudessa puhunut Libanonin ulkoministeri Bou Habib kommentoi kriittisesti Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puhetta YK:n yleiskokouksessa. Bou Habibin mielestä Bidenin esittämät asiat eivät ratkaise Libanonin ongelmia.

Biden sanoi puheessaan, että asiat olisivat ratkaistavissa diplomaattisin keinoin.

- Yhdysvallat on ainoa valtio, joka todella voi vaikuttaa Lähi-idässä ja Libanonissa, Bou Habib sanoi.

Maanantaina Libanonin tilannetta nimettömänä kommentoinut Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies sanoi, että Yhdysvalloilla on konkreettisia ideoita tilanteen liennyttämiseksi Libanonissa ja se aikoo keskustella näistä liittolaistensa kanssa tällä viikolla.

YK:N turvallisuusneuvosto pitää keskiviikkona paikallista aikaa hätäkokouksen Libanonin tilanteen vuoksi, neuvoston puheenjohtajamaana toimivan Slovenian YK-edustusto kertoo.

Edustuston mukaan myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puhuu kokouksessa.

Turvallisuusneuvoston hätäkokousta oli pyytänyt ainakin neuvoston pysyvä jäsenmaa Ranska, jonka ulkoministeri Jean-Noel Barrot kertoi asiasta maanantaina.

Myös Egypti oli vaatinut turvallisuusneuvostoa kokoontumaan heti. Egyptin mukaan neuvoston pitäisi vaatia Israelia lopettamaan konfliktin vaarallinen eskalointi, joka Egyptin ulkoministeriön mukaan voi johtaa koko alueen kattavaan sotaan. Egypti ei ole turvallisuusneuvoston jäsen.

Israel on viime päivinä iskenyt voimakkaasti Libanoniin. Iskuissa on Libanonin mukaan kuollut ainakin yli 550 ihmistä, joiden joukossa on kymmeniä naisia ja lapsia.

YK:ssa on parhaillaan menossa yleiskokous.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 17.00.