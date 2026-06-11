Yhdysvallat iski jälleen Iraniin – vallankumouskaarti sanoo sulkeneensa Hormuzinsalmen

Yhdysvallat teki torstain vastaisena yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Centcomin mukaan yhdysvaltalaisjoukot aloittivat iskut Suomen aikaa puolenyön jälkeen. Centcom ilmoitti aamuyöllä päättäneensä iskut, joita se teki useisiin sotilaskohteisiin eri puolilla Irania.

Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat yöllä räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzinsalmea. Räjähdyksiä kerrotaan kuullun ainakin neljässä kaupungissa sekä Qeshmin saarella.

Iranilaistietojen perusteella iskut kohdistuivat jotakuinkin samoille alueille, joita Yhdysvallat oli pommittanut jo keskiviikon vastaisena yönä. Varhain keskiviikkona tehdyt iskut olivat Centcomin mukaan vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin aiemmin tällä viikolla.

IRANIN vallankumouskaarti kertoi puolestaan iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa torstain vastaisena yönä vastauksena Yhdysvaltojen iskuille.

Kuwait kertoi varhain torstaina sulkeneensa ilmatilansa ja aikovansa ohjata lennot vaihtoehtoisille lentokentille Iranin iskujen vuoksi. Persianlahden valtion mukaan iskut uhkaavat siviili-ilmailua.

Kuwaitin siviili-ilmailuviranomaisen mukaan ilmatila avataan uudelleen ja lentoliikenne jatkuu heti, kun tilanne on päättynyt ja vaaran syyt eliminoitu.

Iranin vallankumouskaarti ilmoitti varhain torstaina laukaisseensa toistakymmentä ballistista ohjusta kohti Jordaniassa sijaitsevaa Yhdysvaltain tukikohtaa.

Iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan kaarti kertoo iskeneensä Jordaniassa al-Azraqin lentotukikohtaan ja sen komentokeskukseen. Kaarti sanoo iskujensa tuhonneen kyseiset tilat ja suuren määrän hävittäjiä.

Iranin asevoimat kertoi yöllä, että Hormuzinsalmi on täysin suljettu liikenteeltä. Tasnimin mukaan asevoimat sanoo kohdistavansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi.

Tasnimin mukaan Iranin vallankumouskaarti iski kahteen Hormuzinsalmen läpi yrittäneeseen alukseen. Iranin yleisradioyhtiö IRIB kertoo, että alukset olivat öljytankkereita.

YHDYSVALTAIN asevoimat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä. Centcomin mukaan kauppa-alukset jatkavat liikennöintiä Hormuzinsalmen läpi.

Centcom sanoo lisäksi, että iranilaismedia on kertonut Iranin iskeneen yhdysvaltalaiseen sota-alukseen Hormuzinsalmella. Centcomin mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona Truth Social -viestipalvelussaan, että Yhdysvaltain asevoimat on hänen viime kuussa antamansa määräyksen pohjalta auttanut yli 200 alusta Hormuzinsalmen läpi. Näin markkinoille on saatu Trumpin mukaan yli sata miljoonaa barrelia öljyä.

- Tämä erittäin menestyksekäs ponnistus johtuu siitä, että Yhdysvallat hallitsee Hormuzinsalmea – ei Iran. Heidän asevoimansa on lyöty ja heidän taloutensa on menetetty, Trump väitti.

TASNIMIN mukaan Iranin asevoimat kiistää Yhdysvaltain väitteet, että aluksia olisi päässyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi.

Trump väitti Iranin ottaneen yhteyttä

Yhdysvaltalaismedia Fox News kertoo Trumpin sanoneen, että Iranin johtajat olisivat soittaneet hänelle suoraan ja pyytäneet häntä keskeyttämään käynnissä olevan pommitusaallon.

Trump sanoi kanavalle antamassaan haastattelussa, että yhdysvaltalaisjoukot olivat iskeneet Iraniin noin 50 Tomahawk-ohjuksella Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

Fox Newsin mukaan Trump uhkasi Irania aiempaakin kovemmilla iskuilla, jos maa ei suostu Yhdysvaltain ehtoihin sodan päättämiseksi.

Iranin vallankumouskaarti on kiistänyt Trumpin väitteet siitä, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja lopettamaan pommitukset. Kaartin mukaan Trumpin väite on peitetarina, jolla hän pyrkii välttämään sotimisen.

Neuvottelut jumiutuneet

SOTA Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran vastasi muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän alueella.

Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä.

Samaan aikaan rauhanneuvottelut maiden välillä ovat pahasti jumiutuneet. Trump on toistuvasti väittänyt, että sopimus Iranin kanssa on lähellä, mutta toistaiseksi neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta.

Keskiviikkona Trump sanoi, että Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa ja he joutuvat maksamaan tästä.