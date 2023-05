Yhdysvallat ja Microsoft varoittavat: Volt Typhoon on tunkeutunut kriittiseen infraan verkossa

Yhdysvallat ja useat sen liittolaismaat sekä laitevalmistaja Microsoft varoittavat, että Kiinan valtioon liitetty kybertoimija Volt Typhoon on onnistunut tunkeutumaan Yhdysvaltain kriittiseen infrastruktuuriin verkossa, ja että vastaavaa toimintaa voi olla käynnissä muissakin maissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltojen, Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin viranomaiset kertoivat havainnosta yhteisessä kyberturvallisuuden tiedonannossaan.

- Microsoft arvioi keskivahvalla varmuudella, että Volt Typhoon -kampanjalla on pyritty kehittämään valmiuksia häiritä kriittistä viestintäinfrastruktuuria Yhdysvaltain ja Aasian välillä tulevaisuuden kriisien aikana, kertoo lausunnossa asiasta erikseen tiedottanut Microsoft.

Microsoftin mukaan Volt Typhoon on ollut aktiivinen vuoden 2021 puolivälistä lähtien ja sen kohteena on ollut Yhdysvalloille sotilaallisesti tärkeän Guamin alueen kriittinen infrastruktuuri. Toiminnan kohteena on Microsoftin mukaan ollut tahoja muun muassa viestinnässä, teollisuudessa ja hallinnossa.

Tyynenmeren Guamilla sijaitsevat Yhdysvaltain laivaston ja ilmavoimien tärkeät tukikohdat.

Microsoftin mukaan vaikuttaa siltä, että tunkeutujat pyrkivät pysymään piilossa mahdollisimman pitkään ja säilyttämään pääsynsä verkkoon jatkaakseen vakoilua. Tunkeutujien toiminta oli piilotettu osaksi tavanomaista verkon tietoliikennettä.

Kiina ei toistaiseksi ole kommentoinut syytöksiä, mutta se on tavanomaisesti kiistänyt syyllistyneensä valtiolliseen kybervakoiluun maailmalla.