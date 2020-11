Yhdysvallat jännittää Pennsylvanian ääntenlaskentaa – Trump ilmoitti Philadelphian lehdistötilaisuudesta

Uusia tietoja on luvassa illan mittaan Alleghenyn piirikunnasta, jossa sijaitsee Philadelphian suurkaupunki. Vaalipiirissä lasketaan parhaillaan noin 20 000 postiäänen pakettia.

Parhaillaan demokraattien Joe Biden johtaa republikaanien Donald Trumpia Pennsylvaniassa 28 833:lla äänellä. Osavaltiosta on jaossa voittajalle 20 valitsijamiestä.

Presidentti Trump ilmoitti lauantaina Twitterissä Philadephiassa pidettävästä suuresta lehdistötilaisuudesta, jonka pitäisi alkaa puoli seitsemältä Suomen aikaa.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020