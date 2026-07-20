Ulkomaat
20.7.2026 05:25 ・ Päivitetty: 20.7.2026 05:25
Yhdysvallat jatkaa Iranin nuijimista – Rubio: mielestäni olemme aina avoimia diplomatialle
Yhdysvallat teki maanantain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin.
Kyseessä oli jo yhdeksäs yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat iski Iraniin.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin mukaan iskujen kohteena oli muun muassa sotilaskomentokeskuksia, viestintäverkkoja sekä ohjusten ja droonien laukaisuasemia.
Centcomin mukaan iskuilla oli tarkoitus edelleen heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että viimeisimmät iskut tehtiin viime päivinä kuolleiden yhdysvaltalaisten sotilaiden kunniaksi.
IRAN on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin tekemällä iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
Varhain maanantaina Iranin vallankumouskaarti sanoi tehneensä iskuja Jordanian Akabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon oli sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita.
Iranin valtionmedia kertoo, että kaartin mukaan kentällä olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla ja osa niistä kärsi iskuissa vakavia vahinkoja.
Kuwaitin asevoimat puolestaan sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Varhain maanantaina Bahrain kertoi, että ilmahälytyssireenit ovat aktivoituneet maassa.
Yhdysvaltain suurlähetystö Bahrainin pääkaupungissa Manamassa sanoi saaneensa tietoa, jonka perusteella Iran saattaisi yrittää iskeä kohteisiin Manaman keskustassa. Lähetystö kehotti maassa olevia yhdysvaltalaisia valppauteen.
Sekä Kuwaitissa että Bahrainissa on yhdysvaltalaisia sotilaskohteita, ja Iran on iskenyt niihin useaan otteeseen sodan aikana. Bahrain on syyttänyt Iranin kohdistavan iskuja siviileihin.
Rubion mielestä muiden maiden tulisi tehostaa toimiaan ja ”auttaa Yhdysvaltoja kantamaan taakkaa”.
HORMUZINSALMELLA on räjähtänyt kahdella öljytankkerilla, kertoo Iranin vallankumouskaarti iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan.
Kaartin mukaan alukset olivat yrittäneet liikennöidä Hormuzinsalmen eteläosassa sijaitsevalla reitillä, jota kaarti kuvailee vaaralliseksi. Kaarti sanoo, että aluksilla olisi räjähtänyt ja ne olisivat seisahtuneet.
Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO on puolestaan kertonut, että Hormuzinsalmella on syttynyt alus tuleen. Virasto kertoo saaneensa tiedon sotilasviranomaisilta.
UKMTO:n mukaan liekehtivä alus sijaitsee Omanin edustalla. Tulipalon syttymissyytä ei ole vahvistettu.
Öljynkuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Sota on seisauttanut liikenteen salmella lähes täysin.
Liikennöintiä ehdittiin kesällä jatkaa jossain määrin alustavan sovun myötä. Tilanne alueella on kuitenkin kiristynyt jälleen, ja Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan.
YHDYSVALTAIN ulkoministeri Marco Rubio sanoi sunnuntaina, että Iran käyttää Hormuzinsalmea vipuvartena sodassa.
– On selvää, että Iran haluaa hallita salmea ja käyttää sitä vipuvartena maailmaa vastaan, Rubio sanoi toimittajille.
Rubio sanoi, että Yhdysvallat turvaa toimillaan maailmanlaajuista merenkulkua. Samalla hän peräänkuulutti, että muiden maiden tulisi tehostaa toimiaan ja ”auttaa kantamaan taakkaa”.
Rubiolta kysyttiin, onko vielä mahdollista, että sodalle saadaan loppu diplomatian kautta.
– Mielestäni olemme aina avoimia diplomatialle. Sen on oltava aitoa. Sopimuksen täytyy olla sellainen, jonka kanssa he ovat valmiita elämään, Rubio vastasi.
Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat kesäkuussa yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka piti muun muassa tukea keväällä solmittua aselepoa. Hauras aselepo kuitenkin kariutui sen jälkeen, kun Yhdysvallat syytti Iranin iskeneen kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella. Yhdysvallat alkoi tehdä Irania vastaan uusia iskuja, joihin Iran on vastannut.
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