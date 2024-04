Yhdysvallat kommentoi Israelin iskua, jossa ainakin kolme ulkomaalaista avustustyöntekijää kuoli

Yhdysvalloissa Valkoinen talo on kommentoinut Israelin iskua, jossa ainakin kolme ulkomaalaista avustustyöntekijää on kuollut Deir al-Balahin kaupungissa Gazassa. Kuolleita tiedetään tässä vaiheessa olevan kaikkiaan viisi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valkoisen talon tiedonannon mukaan Yhdysvallat tuntee lohduttomuutta iskun uhrien takia. Kansallisen turvallisuuden neuvoston tiedottaja Adrienne Watson kirjoitti X:ssä, että humanitaarisen työn tekijöitä on suojeltava, sillä he vievät alueelle paljon tarvittua apua ja että Yhdysvallat vaatii Israelia tutkimaan nopeasti, mitä on tapahtunut.

Israelin asevoimat kertoi aiemmin lausunnossaan, että se on aloittanut tutkinnan iskusta.