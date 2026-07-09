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Ulkomaat

9.7.2026 11:05 ・ Päivitetty: 9.7.2026 11:05

Yhdysvallat myy Saksalle risteilyohjuksia

US Navy Handout/AFP / LEHTIKUVA
USS Thomas Hudner -ohjushävittäjä laukaisee Tomahawk-ohjuksen Epic Fury -operaation yhteydessä 1. maaliskuuta.

Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä.

Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblattlehdelle.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä maansa sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Tomahawkien ostaminen tarjoaa nyt vaihtoehdon sille, että Yhdysvallat olisi sijoittanut omia ohjuksiaan Saksaan.

Tomahawk-ohjukset ovat keskipitkän matkan ohjuksia, joiden kantama on jopa 2 500 kilometriä. Eurooppalaisilla Nato-mailla ei tällä hetkellä ole omia keskipitkän kantaman ohjuksia.

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