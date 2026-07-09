Ulkomaat
9.7.2026 11:05 ・ Päivitetty: 9.7.2026 11:05
Yhdysvallat myy Saksalle risteilyohjuksia
Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan.
Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä.
Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt–lehdelle.
YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä maansa sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Tomahawkien ostaminen tarjoaa nyt vaihtoehdon sille, että Yhdysvallat olisi sijoittanut omia ohjuksiaan Saksaan.
Tomahawk-ohjukset ovat keskipitkän matkan ohjuksia, joiden kantama on jopa 2 500 kilometriä. Eurooppalaisilla Nato-mailla ei tällä hetkellä ole omia keskipitkän kantaman ohjuksia.
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