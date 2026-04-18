18.4.2026 06:02 ・ Päivitetty: 18.4.2026 06:02

Yhdysvallat: Uusi poikkeuslupa Venäjän öljynviennille

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä uuden poikkeusluvan Venäjän öljynviennille. Maa sanoo sallivansa merillä jo olevan venäläisöljyn myynnin väliaikaisesti. Poikkeuslupa on voimassa toukokuun puolivälin tienoille.

DEMOKRAATTI/STT

Asiasta kertoo talouspakotteista vastaava Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen OFAC-virasto.

Yhdysvallat myönsi vastaavanlaisen poikkeusluvan noin kuukausi sitten. Höllennyksillä Yhdysvallat pyrki helpottamaan maailmanlaajuisia öljyn toimitushäiriöitä, joita Lähi-idän sodasta on aiheutunut.

Uudesta poikkeusluvasta kerrottiin vain pari päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent oli sanonut, ettei poikkeuslupaa tultaisi uusimaan.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA kertoi tiistaina, että Venäjä lähes kaksinkertaisti öljytulonsa maaliskuussa. Lähi-idän sodan myötä öljyn hinta on noussut jyrkästi.

ÄLJYNKULJETUKSILLE tärkeän Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin helmikuun lopussa. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja suuri osa nestekaasusta.

Iran ja Yhdysvallat solmivat viime viikolla kahden viikon aselevon, jonka osana Hormuzinsalmi oli määrä avata uudelleen. Meriliikenne ei ole kuitenkaan päässyt normalisoitumaan salmella, minkä lisäksi Yhdysvallat on aloittanut Iranin satamien saarron estääkseen Iraniin liittyvien alusten läpikulun salmella.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi perjantaina, että salmi on täysin avoinna aselevon aikana. Varhain lauantaina Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kuitenkin uhkasi, että Iran voi sulkea salmen uudelleen, jos Yhdysvallat jatkaa saartoaan.

Öljyn hinnat lähtivät sukeltamaan Araghchin lausunnon jälkeen. Suomen aikaa myöhään perjantaina Brent-laadun barrelihinta oli noin 90 dollarissa, kun taas Pohjois-Amerikan WTI-laatu oli noin 84 dollarissa.

