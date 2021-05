Yhdysvalloissa jo puolet aikuisista on saanut vaaditut koronarokoteannokset

Yhdysvalloissa jo puolet maan aikuisista on saanut vaaditut koronarokoteannokset. Asiasta kertoi tiistaina Twitterissä Valkoisen talon koronatiedoista vastaava johtaja, tartuntatautiasiantuntija Cyrus Shahpar. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä tarkoittaa sitä, että maan aikuisväestöstä puolet on saanut joko kaksi annosta Modernan tai Pfizerin ja Biontechin rokotetta, tai vaihtoehtoisesti yhden annoksen Johnson & Johnsonin rokotetta.

Presidentti Joe Bidenin mukaan 70 prosentille kaikista aikuisista tulisi olla annettuna ainakin yksi rokoteannos heinäkuun neljänteen päivään eli Yhdysvaltain itsenäisyyspäivään mennessä. Tällä hetkellä vähintään yhden annoksen on saanut liki 62 prosenttia maan aikuisväestöstä.

Tähän mennessä koko 332 miljoonan väestöstä lähes puolet on rokotettu vähintään yhdellä koronarokoteannoksella, mutta rokoteohjelma on hidastunut kansalaisten epäröinnin vuoksi.

Yhdysvallat on rokoteohjelmassaan maailman kärkikastia, mutta maassa on kirjattu pandemian aikana määrällisesti eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa. Maassa on kirjattu yli puoli miljoonaa koronakuolemaa.

Brasiliassa kirjattu jo yli 450 000 koronakuolemaa

Brasiliassa on nyt kirjattu jo yli 450 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Terveysministeriö kertoi tiistaina, että edellisen vuorokauden aikana oli kirjattu lähes 2 200 uutta koronakuolemaa.

Tilanne on tasoittunut jossain määrin, ja edeltävän viikon aikana on kirjattu päivätasolla keskimäärin reilut 1 850 koronakuolemaa. Vielä huhtikuun puolivälissä vastaava lukema oli yli 3 000.

Tartuntojen määrä on kuitenkin kasvanut tasaisesti toukokuun aikana, minkä vuoksi asiantuntijat pelkäävät myös kuolonuhrien määrän kääntyvän kasvuun. Edeltävän viikon aikana uusia tartuntoja on ilmoitettu joka päivä keskimäärin 66 000.

Asiantuntijoiden mukaan tuore tartuntojen määrän nousu johtuu osittain siitä, että osavaltion ja paikallistason viranomaiset poistivat koronrajoituksia kuukausi sitten. Tuolloin koronaluvut olivat lähteneet hienoiseen laskuun.

Tilannetta ei helpota myöskään maan hidas rokotustahti. Noin viidesosa Brasilian 212 miljoonasta ihmisestä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja vajaat 10 prosenttia toisen annoksen. Rokotettuja on liian vähän siihen, että rokotukset auttaisivat hidastamaan virusta merkittävästi.

Brasilian senaatti on aloittanut selvityksen siitä, miksi koronakuolemien määrä maassa on niin korkea. Tutkinnassa on keskitytty muun muassa presidentti Jair Bolsonaron riittämättömäksi koettuihin virustoimiin.

Oikeistolaispresidentti on läpi pandemian vastustanut rajoitustoimia ja hyökännyt paikallisia rajoituksia asettavia osavaltioiden kuvernöörejä vastaan kutsumalla näitä diktaattoreiksi. Lisäksi virusta vähätellyt Bolsonaro on kieltäytynyt ottamasta vastaan muiden maiden tarjoamia rokotteita ja ylistänyt tehottomaksi havaittuja hoitomuotoja.

WHO: Intialaismuunnosta jo 53 alueella

Viime viikolla Brasiliassa todettiin myös ensimmäiset tapaukset niin sanottua Intian virusmuunnosta. Tapaukset havaittiin kuudella Hongkongin lipun alla seilaavan aluksen miehistön jäsenellä.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut virusmuunnoksen olevan huolta aiheuttava, kuten myös toisen, alkuaan Brasiliassa havaitun muunnoksen. Molempien muunnosten on pelätty olevan alkuperäistä koronavirusversiota vaarallisempia.

Intian muunnoksen ei ole kuitenkaan varmistettu leviävän Brasiliassa paikallisesti. Kansanterveyskeskus Fiocruzin tutkija ja lääkäri Margareth Dalcolmo uskoo kuitenkin olevan vain ajan kysymys, milloin näin käy.

– Intian muunnosta on hyvin vaikea hillitä, hän sanoi uutiskanava CNN:lle.

Maailman terveysjärjestö WHO:n keskiviikkoinen raportti osoittaa, että intialaismuunnosta on tähän mennessä kirjattu yhteensä 53 alueella.

Tämän lisäksi WHO on saanut epävirallisten lähteiden kautta tietoa, että samaista muunnosta olisi havaittu myös seitsemällä muulla alueella, mikä nostaisi kokonaislukumäärän 60:een.