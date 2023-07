Yhdysvalloissa ohjauskorot nousevat korkeimmilleen sitten vuoden 2001

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed kertoo tänään iltayhdeksältä Suomen aikaa ohjauskorkopäätöksestään. Oletus on, että tulossa on 0,25 prosenttiyksikön korotus. Viime vuoden maaliskuusta lähtien Fed on ennen tämän päivän päätöstä tiukentanut korkoruuviaan jo 10 kertaa.