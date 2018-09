Yhdysvaltain korkeimmain oikeuden tuomariehdokkaasta uusi häirintäväite

Yhdysvaltain senaatissa demokraatit tutkivat uutta korkeimman oikeuden tuomariehdokkaaseen Brett Kavanaughiin kohdistuvaa häirintäsyytöstä, kertoo The New Yorker -lehti.

53-vuotias Deborah Ramirez kertoi lehdelle Kavanaugh’n häirinneen häntä seksuaalisesti Yalen yliopiston juhlissa 1980-luvulla.

Kavanaugh, 53, kiistää tapauksen ja kutsuu syytöksiä ”puhtaaksi panetteluksi”.

Ramirez myöntää, että hänen muistissaan on aukkoja, koska tapauksesta on vuosia ja hän oli juonut tuolloin alkoholia. Ramirez vaatii liittovaltion poliisia FBI:ta tutkimaan asiaa.

New Yorker ei ole saanut muilta silminnäkijöiltä vahvistusta, että Kavanaugh oli mukana kyseisissä juhlissa. Lehti sanoo ottaneensa yhteyttä kymmeniin Ramirezin ja Kavanaugh’n opiskelutovereihin tapaukseen liittyen.

Ainakin neljä demokraattien senaattoria on saanut tietoa Ramirezin väitteistä ja ainakin kaksi heistä on alkanut tutkia asiaa.

Valkoisen talon tiedottajan Kerri Kupecin mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto seisoo edelleen Kavanaugh’n takana.

– Tämä 35 vuotta vanha, vahvistamaton väite on viimeisin demokraattien koordinoidussa panettelukampanjassa, joka pyrkii murskaamaan hyvän miehen, Kupec sanoi lehdelle.

Ramirez on demokraattien jäsen. Hän sanoo, että hänellä ei ollut poliittista motiivia puhua asiasta.

Nimitysprosessi viivästynyt syytösten takia

Aiemmin toinen nainen on syyttänyt Kavanaugh’ta seksuaalisesta ahdistelusta. Professori Christine Blasey Ford on väittänyt Kavanaugh’n käyneen häneen käsiksi juhlissa 1980-luvun alussa, kun molemmat olivat lukiolaisia. Kavanaugh on kiistänyt väitteen.

Fordin on määrä todistaa senaatin oikeusasiain komiteassa torstaina.

Kavanaugh on Trumpin ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi. Syytösten takia Kavanaugh’n nimitysprosessi on viivästynyt.

Washington Postin mukaan senaatin oikeusasiain komitean demokraattijäsen Dianne Feinstein on vaatinut komitean puheenjohtajaa lykkäämään edelleen Kavanaugh’n nimitysprosessia uusien syytösten tultua ilmi. Feinstein vaatii FBI:ta tutkimaan molempia Kavanaughiin kohdistuvia syytöksiä.

Demokraatit vastustavat arvokonservatiivina tunnetun Kavanaugh’n valintaa. Korkeimman oikeuden tuomarin virka on Yhdysvalloissa elinikäinen.

Republikaanit puolestaan ovat kiirehtineet äänestystä Kavanaugh’n nimityksestä, sillä kongressin välivaalien jälkeen republikaaneilla ei välttämättä ole enää enemmistöä senaatissa.