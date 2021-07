Yhdysvaltain tautikeskus: Delta tarttuvampi kuin vesirokko, isorokko, sars ja flunssa

Koronaviruksen deltamuunnos on tarttuvampi ja murtaa todennäköisemmin rokotteiden tarjoaman suojan kuin viruksen aiemmat muunnokset, arvioi Yhdysvaltain tautikeskus CDC Washington Postin mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raportin mukaan deltamuunnoksesta tartunnan saaneet rokotetut ihmiset pystyvät levittämään virusta yhtä helposti kuin rokottamattomat. Deltatartunnan saaneilla rokotetuilla on mitattu samankaltaiset määrät virusta kuin rokottamattomilta, jotka ovat saaneet deltatartunnan. Tiedot on kerätty vielä julkaisemattomista tutkimuksista.

Virusmuunnos voi myös aiheuttaa vakavampaa koronatautia kuin aiemmat muunnokset.

Medioiden haltuunsa saama CDC:n sisäinen raportti kertoo, että deltamuunnos on yhtä tarttuva kuin vesirokko. Raportin mukaan delta on puolestaan tarttuvampi kuin virukset, jotka aiheuttavat muun muassa sarsia, isorokkoa sekä kausi-influenssaa ja flunssaa, lisää New York Times.

CDC:n mukaan nyt on ”tunnustettava, että sota on muuttunut” ja rokotuksia tulisi korostaa parhaaksi puolustukseksi deltaa vastaan. Torstaina kerrottiin, että Yhdysvalloissa todetaan keskimäärin 71 000 uutta koronatartuntaa päivässä.

– Kaiken kaikkiaan delta on huolestuttava muunnos, jollainen jo tiesimme sen olevan. Taivas ei kuitenkaan ole putoamassa niskaamme, ja rokotus silti suojaa vahvasti pahimmilta lopputuloksilta, arvioi Weill Cornell Medicine -tutkimuslaitoksen virologi John Moore New York Timesille.

Tiistaina CDC muutti maskisuositustaan raportin tietojen pohjalta. Yhdysvalloissa rokotettujen pitää jälleen käyttää kasvomaskeja sisätiloissa korkean tartuntariskin alueilla.

Biden: ”Yhdysvalloissa on rokottamattomien pandemia”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pyytää deltan leviämisen takia jokaista liittovaltion työntekijää ilmoittamaan olevansa täysin rokotettu. Neljän miljoonan liittovaltion työntekijän tai liittovaltion työpaikoilla työskentelevän on jatkossa todistettava rokotustilanteensa.

Rokottamattomien työntekijöiden tulee jatkossa käyttää maskeja, pitää etäisyyttä muihin työntekijöihin ja käydä koronatestissä kerran tai kahdesti viikossa.

Biden kehottaa yrityksiä seuraamaan perässä. Tällä hetkellä Googlen emoyhtiö Alphabet sekä Facebook vaativat toimistossa työskenteleviltä työntekijöiltään rokottautumista, kertoo Reuters. Tv-kanava CNBC:n joukkoon liittyi myös suoratoistopalvelu Netflix, joka vaatii kaikissa Yhdysvalloissa tehdyissä tuotannoissaan työntekijöidensä olevan rokotettuja.

Biden kertoo myös pyytävänsä Yhdysvaltain puolustusministeriötä selvittämään, voiko koronarokotuksen lisätä Yhdysvaltain asevoimien jäseniltä vaadittavien rokotusten listaan.

Biden kehotti osavaltioiden ja paikallisten hallintojen tarjoavan sata dollaria rokotteen ottaneille. Joissakin osavaltioissa kannustimia on jo tarjottu.

Bidenin mukaan tartuntalukujen ja sairaalahoidossa olevien määrän kasvaessa yhdysvaltalaisten on pysyttävä valppaina.

– Emme ole täysin selvillä vesillä, koska mitä Yhdysvalloissa tapahtuu juuri nyt, on pandemia, rokottamattomien pandemia, Biden sanoi.