Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastosta lähtenyt Trumpin kaudella lähes 1600 työntekijää

Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirastosta on lähtenyt presidentti Donald Trumpin kauden aikana lähes 1 600 työntekijää, tilastoista ilmenee. Asiasta uutisoi Washington Post.

Samaan aikaan virastoon on palkattu vain 400 työntekijää, joten viraston työntekijämäärä on pienentynyt kahdeksalla prosentilla.

Monet Washington Postin haastattelemat entiset kokeneet työntekijät sanovat, että Trumpin kaudella viraston politiikka on muuttunut, ja se on vauhdittanut heidän lähtöään. Ainakin osa haastatelluista on aiemmin työskennellyt sekä republikaani- että demokraattihallinnon alaisuudessa.

Ympäristönsuojeluvirasto ei ole ainoa virasto, jonka työntekijämäärä on Trumpin kaudella pienentynyt. Esimerkiksi koulutusministeriön työntekijämäärä on pienentynyt 9,4 prosentilla.