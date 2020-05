”Yhtään ainoaa onnistunutta hetkeä ei voi nähdä” – Lohduton lyttäys: ”Putinin hallinto on ollut täysin avuton – poikkeuksellisen avuton”

Vladimir Putinin suunnitelmissa kevään piti sujua jotenkin näin: huhtikuussa venäläiset antavat kansanäänestyksessä siunauksensa presidentin hankkeelle Venäjän perustuslain muuttamisesta, ja toukokuussa juhlistetaan näyttävästi Neuvostoliiton voittoa toisessa maailmansodassa 75 vuotta sitten.

Rane Aunimo

Äänestykset ja voitonpäivän paraatit jäivät kuitenkin pitämättä, kun suuri Venäjä ei saanut koronavirusta kuriin. Lisäksi maan tärkeimmän tulonlähteen öljyn hinta romahti.

Riippuvuus öljystä, hallinnon tehottomuus ja kansalaisten toteutumatta jääneet elintaso-odotukset olivat kaikki Venäjällä entuudestaan tuttuja ongelmia. Nyt ne kärjistyivät lyhyessä ajassa ennen näkemättömällä tavalla, kuvaa tilannetta vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

– Kyllä tämä on ilman muuta Putinin hallinnon vakavin paikka tähän mennessä, Lassila arvioi.

Venäjällä koronaepidemia etenee yhä vauhdilla. Tiistaina maassa rekisteröitiin jälleen yli 10 000 uutta tartuntaa ja lähes sata uutta covid-19-tautiin liittyvää kuolemaa vuorokauden sisällä. Rajoituksia olisi tästä huolimatta määrä purkaa jo ensi viikolla.

Suhteessa väkilukuun Venäjällä on kirjattu reilut tuhat tartuntaa ja kymmenen kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Se on suhteellisen vähän esimerkiksi Suomeen verrattua, ja todellisten lukujen uskotaankin olevan huomattavasti suurempia.

Ketään ei ole tarjolla tilalle – vielä

Venäjällä ei ole järjestäytynyttä oppositiota tarjolla vaihtoehdoksi maan nykyjohdolle.

– Toisaalta on tullut yhä selkeämmin esille, että Putinin hallinto on ollut täysin avuton – poikkeuksellisen avuton – hoitamaan tätä kriisiä. Virheitä on tullut virheiden perään. Yhtään ainoaa onnistunutta hetkeä ei voi nähdä, Lassila arvioi.

Hänen mukaansa paljon riippuu jatkossa siitä, millaisiin toimiin kyselyissä selvästi kansalaisten luottamusta menettänyt Putin päättää ryhtyä asemansa vahvistamiseksi.

– Nykylinjalla ei voi jatkaa ja jotain pitää tehdä, mutta minulla vahva epäily siitä, että kun tehdään jotain, se vain syventää ongelmia, Lassila ennustaa.

Harvakseltaan esiintyneen Putinin viesti on ollut ristiriitainen. Hän on kuvannut tilannetta yhtäältä huolestuttavaksi mutta puhunut samalla rajoitusten lieventämisestä. Yritys sälyttää vastuu ja seuraukset koronakriisin hoidosta alueiden päättäjille ei ole Lassilan mukaan onnistunut.

Puskurirahastot uhkaavat huveta

Hallinnon ja eliitin säröily ei vielä Venäjällä näy, mutta sekin on mahdollista, jos kriisin pitkittyminen alkaa uhata yhteiskunnan ja talouden perustuksia. Niihin kuuluvat Venäjän talouskriisien varalle keräämät puskurirahastot, joita on jo käytetty ruplan arvon puolustamiseen.

– Jos rahastot alkavat huveta erilaisten tulipalojen sammuttamiseen eikä tuloja tule mistään, jotkut poliittiset ryhmät alkavat ilman muuta tulkita tilannetta siten, että nyt pitää säilyttää asemansa mahdollisessa vallanjaossa tai suuremmassa poliittisessa sekaannuksessa, Lassilla pohtii.

Tällaista ei ole hänen mukaansa vielä näköpiirissä, mutta mahdollisten tapahtuminen nopeus saattaa aikanaan yllättää.

Lassilan mukaan neuvostoajoilta peräisin oleva käsitys venäläisistä sitkeinä huonojen aikojen sietäjinä alkaa olla jo myytti. Ajat ovat muuttuneet ja odotukset kasvaneet. Tiettyyn elintasoon ja vapauksiin on jo totuttu.