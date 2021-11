Yhteiskunnallinen vaikuttaminen puntarissa Rajaniemessä Eläkkeensaajien koulutuksessa

Yhteistyössä Osuuskunta Tradekan kanssa Eläkkeensaajien Keskusliitto eli EKL on muutaman vuoden ajan järjestänyt Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuksia. Sellainen järjestettiin EKL:n lomakeskuksessa Rajaniemessä marraskuun lopussa 2021. Jukka Kim

Koulutukseen osallistui 20 eläkkeensaajaa eri puolelta Suomea. Osallistujien lukumäärässä näkyy viruksen vaikutus, aikaisemmin näille koulutuksille on saapunut noin 1/3 enemmän osallistujia.

”Some repii Eläkkeensaajien jäsenistöä ihan riekaleiksi”

Somen hyödyntämistä vaikuttamistyökaluna käsiteli EKL:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Eero Kivinen esityksessään. Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe veti mielenkiinnon puoleensa. Aihe on suorastaan tulikuuma eläkkeensaajien kentällä. Se repii jäsenistöä ihan riekaleiksi. Esityksen edetessä aihetta pyöriteltiin paljon. Lopputulemana oli se, kuinka luultavasti ensi kertaa Eläkkeensaajien tilaisuudessa some-kanavat hyväksyttiin tasavertaisiksi toisten viestimien rinnalle. Liioin ei esitetty kysymyksiä malliin, tarvitaanko somea? Tälle Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuksessa ahertaneelle ryhmälle some istuu ajatusmaailmaan ja keinovalikoimaan, kuin nenä päähän ja on itsestään selvyys.

”Eläkkeensaajat toiminut koko eläkkeensaajakentän parhaaksi”

Toiminnanjohtajan Timo Kokko tarjoili parasta autenttista tietoaan ja toi esille vahvan paketin EKL:n osaamista edunvalvojana Sote-uudistuksessa. Koulutettavat saivat vahvan analyysin siitä, missä asioissa EKL on ollut hyvä jäsenilleen sekä samalla toiminut koko eläkkeensaajakentän parhaaksi. Hänen puheenvuoroaan rytmittivät usein keskustelut EKL:n lähiaikoina nimettävästä tulevaisuustyöryhmästä sekä eläkkeensaajien elinolosuhteisiin olennaisesti vaikuttava ilmastonmuutos. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutusryhmä haluaa antaa osansa tuon globaalin ongelman ilmastomuutoksen ratkaisemiseksi.

Paikallisesta vaikuttamisesta ja niiden kanavista esitelmöi Virtain kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Keijo Kaleva. Auditoriossa asiaa esitteli henkilö, joka tiesi mistä puhuu. Hän osasi antaa arvoa mielipiteen muodostamiselle ja arvosti sitä, kuinka pienellä odottelulla saatetaan voittaa lopulta iso kultakimpale.

Koulutuksen kestäessä vapaa mielipiteenvaihto ja esillä olevien asioiden kommentointi oli sallittua ja niin myös tapahtui. Porkkana oli mukavasti istutettu ryhmätöihin. Väki mietti asioita omista näkövinkkeleistään, toi kipeät kohdat esille paneutuen pohjamutia myöden sellaisiin seikkoihin, jotka saattavat olla tuiki tuttuja kentällä, mutta eivät ehkä näy tai kuulu liiton johtoon. Tuloksena ainakin jotain sellaisia tuloksia, joita liiton johtamisessa voidaan hyödyntää helposti.

”EKL on parasta ja halvinta lääkettä yksinäisyyden torjuntaan”

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja on useita ja välineitä monia. Koulutuksessa nostettiin esille keinoja ja argumentteja, joilla yhteiskunnallista vaikutusta voidaan EKL:n toimesta tehostaa tai antaa kampanjoinnille ja vaikuttamiselle painoarvoa. Luento yhteiskunnallisen kehityksen tulevaisuuden trendeistä oli aikataulutettu loppukahinoihin. Asioita ja keskustelua virisi kuin itsestään, kuinka turvata hoivahenkilökunnan riittävyys, mitä keinoja tilanteen korjaamiseksi tai parantamiseksi koulutettava ryhmä näki? Ajatuksia todella vaihdettiin ja vastauksia puntaroitiin. Kaikille oli yhteistä, ettei vääriä vastauksia edes syntynyt. Hedelmällistä paneutumista asioihin ja niissä painoi sittenkin eniten – Eläkkeensaajien ääni.

Mitä lähtee kotiin viemisiksi Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuksesta? Tieto siitä, kuinka toiminta EKL:ssa on työtä Suomen parhaassa Eläkkeensaaja järjestössä. Ympärillä ja rinnalla on samanhenkisiä henkilöitä, et ole koskaan yksin. EKL on parasta ja halvinta lääkettä yksinäisyyden torjuntaan ja löydät meiltä aina seuraa. Käytössäsi on joukkovoima ja kanavat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen paikkakunnallasi ja valtakunnallisesti.