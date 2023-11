Yhteiskunnan eheys on turvallisuuden ja menestyksen avain

Olen tullut syksyn aikana lukeneeksi useampia kyselytutkimuksia. Tulokset ovat monella tapaa pysäyttäviä, järkyttäviäkin. Tuomas Koivisto

E2 Tutkimus on kartoittanut suomalaisten mielenmaisemaa: vain 27 prosenttia kokee, että Suomi on menossa oikeaan suuntaan. Naisista alle puolet pitää yhteiskuntaa reiluna. Kolmannes kokee vihan tunteita poliittisesta keskustelusta, melkein neljännes sanoo ymmärtävänsä niitä, jotka turhautuneina raivostuvat ja uhkaavat väkivallalla.

Vuotuinen Lapsen ääni -kysely puolestaan kertoo, että pienituloisissa perheissä 14 prosenttia lapsista kokee, että perheellä ei ole riittävästi ruokaa, 30 prosenttia on joutunut lopettamaan harrastuksen, yli puolet kokee mielenterveytensä huonoksi ja elämän epävakaaksi.

Hallitusohjelma on vahvojen, terveiden ja toimintakykyisten ohjelma. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta se vaikeuttaa entisestään, karkottaa reiluuden tunteen ja uskon tulevaan. Huono-osaisuus jatkaa kasautumistaan.

Ihmisten kokemus tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta synnyttää turvallisuutta.

LOHDUTTAVAA on se, että suomalaisten enemmistö luottaa yhä yhteiskunnan kykyyn ratkoa ongelmia. Katseet tulevat kääntymään tähän puolueeseen ja sen poliittiseen ohjelmaan. Uskon ja luotan, että olemme valmiina, kun hetki koittaa ja raskas vastuu jälleen laskeutuu harteille.

Nyt kun presidentinvaalit ovat taas ovella, mieleen palautuu kuuden vuoden takainen Tuula Haataisen (sd.) kampanja, jossa puhuttiin paljon laajennetun turvallisuuden käsitteestä. Siitä, kuinka ihmisten kokemus tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta synnyttää turvallisuutta.

Vaikka perinteiset turvallisuusuhat ovat viime vuosina hyvin raskaalla tavalla palanneet ajatustemme keskiöön, on pidettävä joka päivä kirkkaana mielessä ja puheissa esillä, miten valtava merkitys on yhteiskunnan eheydellä. Vain sellaiset yhteiskunnat, joissa jokaisen perustarpeista huolehditaan, jokaisella on mielekäs rooli ja jokainen voi tuntea itsensä arvokkaaksi, voivat pidemmän päälle menestyä.

Kirjoittaja on SDP:n kaupunginvaltuutettu ja puoluevaltuuston varajäsen Porista. Kirjoitus on hänen puheensa puoluevaltuuston kokouksessa 18.11.2023.