”Yhteiskunta kehittyy uusien ideoiden kautta” – Mikko Lievonen aloitti Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana

Kalevi Sorsa -säätiön uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu filosofian tohtori (DPhil) Mikko Lievonen. Vuodesta 2020 säätiön tutkijana toiminut Lievonen aloitti toiminnanjohtajan tehtävässä elokuun alussa.

”Yhteiskunta kehittyy uusien ideoiden kautta ja ajatuspajoilla on keskeinen rooli siinä, miten nämä ideat liikkuvat tutkimuksen, politiikan ja median välisessä maastossa. Sorsa-säätiön tehtävä on tuoda perusteltuja puheenvuoroja suomalaiseen keskusteluun, sosialidemokraattiseen aatepohjaan nojautuen”, Lievonen sanoo tiedotteessa.

Ennen Sorsa-säätiöön tuloaan Lievonen on tehnyt monipuolisen kansainvälisen uran. Hänen väitöskirjansa Oxfordin yliopistossa (St Edmund Hall) käsitteli Ison-Britannian pääpuolueiden sodanjälkeistä historiaa ja aatteellista kehitystä.

Aiemmin Lievonen toimi virkamiehenä YK:n sihteeristössä New Yorkissa, jossa hän palveli kriisinhallintaoperaatioihin liittyvissä tehtävissä sihteeristön eri osastoilla. Lievonen on toiminut siviiliasiantuntijana YK:n rauhanturvaamisoperaatiossa Etelä-Sudanissa sekä jääkärinä suomalaisessa kriisinhallintaosastossa Kosovossa. Lisäksi hän on työskennellyt avainasiakaspäällikkönä.

Kalevi Sorsa -säätiön hallituksen puheenjohtaja, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on tyytyväinen Lievosen valinnasta.

“Mikko Lievosen kokemus tutkimuksen ja kansainvälisen politiikan parissa antaa hyvät edellytykset Sorsa-säätiön työn kehittämiseen. Toivotan menestystä uuteen tehtävään ja samalla kiitän hänen edeltäjäänsä Pauli Rautiaista säätiön eteen tehdystä työstä”, Rönnholm sanoo tiedotteessa.

Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuksen painopistealueet vuonna 2021 ovat eriarvoisuuden vähentäminen, ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle ja yhteiskunta koronan jälkeen. Säätiössä työskentelee kuusi henkilöä yhteiskuntatutkimuksen ja Länsi-Balkanilla tehtävän demokratiatyön parissa.