Yhteistyö merkitsee avointa keskustelua ja muiden kunnioittamista

Rasmus Keinäsen, 20, elämään kuuluu pelkkää hyvää. Ensimmäinen vuosi hallintotieteiden yliopisto-opintoja Tampereen yliopistossa alkaa olla takanapäin, kesätyökuviot selkiytyivät haastavasta yleisestä tilanteesta huolimatta ja edessä siintävät jo kuntavaalit. Jyrki Liikka

– Vapaa-ajalla olen ehtinyt myös ulkoilla kevätauringossa, se on kivaa vastapainoa etäopiskelulle ja politiikalle.

Koronan myötä kuntavaalikampanjat ovat siirtyneet erilaisille some-alustoille.

– Koronarajoitusten takia kampanjoin lähinnä verkossa. Alkuvuodesta ehdimme turvavälein tavata pari kertaa muiden mahtavien nuorten ehdokkaiden kanssa, mutta nyt olen perehtynyt somekampanjoinnin saloihin ja vaalikoneisiin vastaamiseen.

Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on erittäin tärkeää kaikissa elämänvaiheissa

Seuraavaksi Keinäsen on tarkoitus julkaista somessa lyhyitä kirjoituksia hänelle tärkeistä vaaliteemoista.

– Minulle näissä vaaleissa kärkiteemoja ovat koulutus, ympäristö ja yhteistyö. Soteuudistuksen jälkeen koulutuksen merkitys kaupungin toiminnassa korostuu. Eikä syyttä, koska laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on erittäin tärkeää kaikissa elämänvaiheissa.

Ympäristöasioitakaan ei voi pitää liikaa esillä. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus ovat keskeisiä välineitä kestävämmän kaupungin kehittämisessä.

– Tampere on kasvava ja vetovoimainen kaupunki, jolla on meneillään sekä tuloillaan paljon todella mielenkiintoisia rakennus- ja kehittämishankkeita. Raideliikenteen ystävänä seuraan mielenkiinnolla varsinkin ratikan jatkosuunnitelmia sekä lähijunaliikenteen kehittämistä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on äärimmäisen tärkeää

Yhteistyö merkitsee Keinäselle avointa keskustelua ja muiden kunnioittamista.

– Tulevaisuuden Tampere täytyy rakentaa yhteistyönä. Jokaista tamperelaista tarvitaan!

Keinänen on demari, koska hänelle tärkeää on tasa-arvo; jokainen ihminen on arvokas.

– Lisäksi ilmastonmuutoksen hillitseminen on äärimmäisen tärkeää. Me demarit haluamme tehdä ilmastotoimia siten, etteivät heikoimmat joudu niiden takia entistäkin heikompaan asemaan.

Kolmanneksi hän nostaa esille julkiset palvelut.

– Niihin pitäisi uskaltaa panostaa. SDP:n politiikassa nämä kaikkia koskettavat asiat yhdistyvät mielestäni hyvin. Bonuksena mainittakoon myös, että tässä puolueessa on todella mukavia ja sydämellisiä ihmisiä!

Jokainen voi osallistua keskusteluihin ja tuoda oman panoksensa päätöksentekoon

Keinäsen silmään Tampere on sopivan kokoinen, sijaitsee erinomaisella paikalla kauniiden järvi- ja metsämaastojen keskellä ja varsinkin keskustassa historia näkyy upeilla punatiilialueilla.

Kuopiosta kotoisin oleva Keinänen taitaa todella tykätä Tampereesta.

– Täällä on sopivasti kaikkea, mitä ihminen voi kuvitella tarvitsevansa. Ja mustamakkara on todella hyvää!

Keinäselle politiikka ei ole haudanvakavaa, eikä siihen tarvitse mitenkään erityisesti lähteä mukaan, vaan ihan jokainen voi osallistua keskusteluihin ja tuoda oman panoksensa päätöksentekoon.

– Kantaa voi ottaa niin somessa kuin toreilla ja turuillakin. Mielestäni kynnyksen osallistua julkiseen keskusteluun pitäisi olla matalammalla ja yleisen ilmapiirin kannustavampi ja positiivisempi.

– Kukaan ei ole täydellinen, koska kaikki me olemme vain ihmisiä. Varsinkin nettikeskusteluissa toisinaan unohtuu se, että ruudun toisella puolella on samalla tavalla ihminen, Keinänen muistuttaa.