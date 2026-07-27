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Talous

27.7.2026 07:48 ・ Päivitetty: 27.7.2026 07:48

YIT aloittaa panssarivaunutuotannon Liettuassa

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
YIT:n logo kuvattuna Helsingissä heinäkuussa 2022.

Rakennusyhtiö YIT kertoi maanantaina rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defence Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 -panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasin vapaakauppa-alueelle. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan.

YIT Liettuan toimitusjohtaja Kestutis Vanagas sanoi tiedotteessa, että hanke on merkittävä paitsi YIT:lle myös Liettualle. Uusi laitos vahvistaa maan puolustusinfrastruktuuria.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. YIT vastaa sekä hankkeen suunnittelu- että rakennustöistä.

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