Talous
27.7.2026 07:48 ・ Päivitetty: 27.7.2026 07:48
YIT aloittaa panssarivaunutuotannon Liettuassa
Rakennusyhtiö YIT kertoi maanantaina rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan.
Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defence Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 -panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasin vapaakauppa-alueelle. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan.
YIT Liettuan toimitusjohtaja Kestutis Vanagas sanoi tiedotteessa, että hanke on merkittävä paitsi YIT:lle myös Liettualle. Uusi laitos vahvistaa maan puolustusinfrastruktuuria.
Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. YIT vastaa sekä hankkeen suunnittelu- että rakennustöistä.
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