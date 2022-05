YK ärähti Pohjois-Korealle

YK varoitti tiistaina Pohjois-Koreaa vakavista seurauksista, joita sen koronatoimet voivat saada aikaan. Pohjois-Korea yrittää estää koronan leviämisen rokottamattomassa väestössään muun muassa entistä tiukemmilla matkustusrajoituksilla ja koronasuluilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tällaisilla toimilla on vakavia seurauksia ihmisille, jotka jo nyt kamppailevat perustarpeidensa tyydyttämisen kanssa, varoitti YK:n edustaja Liz Throssell.

Pohjois-Korean valtiollisen KCNA-uutistoimiston mukaan ”kuumeeseen”, kuten valtiolliset tiedotusvälineet koronaa nimittävät, on kuollut pitkälti yli 50 ihmistä. Runsaat 663 000 ihmistä saa lääkärin hoitoa, ja tartuntoja on todettu liki 1,5 miljoonaa. Maassa on 25 miljoonaa asukasta.

Koronapandemian pelätään tekevän pahaa jälkeä Pohjois-Koreassa, jonka vanha ja rappeutunut terveydenhoitojärjestelmä on erittäin huonosti varautunut pandemiaan. Pohjois-Korean asukkaita ei ole lainkaan rokotettu koronan varalta.