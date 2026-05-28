28.5.2026 08:35 ・ Päivitetty: 28.5.2026 08:35
YK: Ensi vuodesta ennustetaan mittaushistorian kuuminta – keskilämpötila jatkanee ennätyslukemissa vuosia
Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien viiden vuoden aikana, varoittaa YK.
Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti.
Lisäksi on 75 prosentin todennäköisyys, että tulevien viiden vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo.
Vuosi 2024 on keskilämmöltään mittaushistorian tähän asti lämpimin vuosi. Toiselta sijalta löytyy vuosi 2023 ja kolmannelta viime vuosi. WMO:n mukaan on 86 prosentin todennäköisyys, että vuoden 2024 ennätys menee rikki seuraavan viiden vuoden aikana.
KOKO maapallon säätä lämmittävä El Nino -efekti on alkamassa toden teolla kuluvan vuoden lopulla. El Nino avitti myös vuosia 2023 ja 2024 nousemaan mittaushistorian kahdeksi kuumimmaksi vuodeksi.
Odotuksena on, että vuodesta 2027 tulee mittaushistorian kuumin juuri El Ninon vuoksi.
El Nino on luonnollinen sääilmiö, joka lämmittää Tyynenmeren pintalämpötiloja. Lämpötilannousu vaikuttaa maailmanlaajuisesti muun muassa tuuliin, ilmakehän paineisiin sekä sateiden liikkumiseen. El Nino kestää useimmiten yhdeksästä kahteentoista kuukautta.
VUODEN 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa asetettiin tavoitteeksi pitää ilmaston lämpeneminen huomattavasti alle 2 asteen verrattuna esiteolliseen aikaan. Päätavoitteena oli, ettei ilmasto lämpenisi 1,5 astetta esiteollisesta ajasta.
Vertauskohtana ovat vuodet 1850-1900 ennen kuin ihmiskunta alkoi toden teolla polttaa kivihiiltä, öljyä ja kaasua, jotka tuottavat ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä.
WMO ennustaa, että vuosittainen maapallon pintalämpötila tulee vaihtelemaan 1,3-1,9 astetta lämpimämpänä kuin vuosien 1850-1900 keskiarvo. Lisäksi on ainakin 91 prosentin todennäköisyys, että yksi tulevasta viidestä vuodesta tulee olemaan keskilämpötilaltaan 1,5 astetta esiteollista aikaa lämpimämpi.
On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että yksikään tulevista viidestä vuodesta olisi 2 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi.
1,5 ASTEEN rajapyykki on rikottu yksittäisinä vuosina aiemminkin, mutta rajan uskotaan menevän rikki yhä useammin. Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut celsiusrajat koskevat kuitenkin pitkäaikaista lämpenemistä, joten vuosittaiset ylitykset eivät vielä tarkoita pitkänajan tavoitteen karanneen.
Esimerkiksi viime vuoden keskilämpötila oli 1,43 astetta esiteollista aikaa lämpimämpi.
WMO:n mukaan seuraavat viisi vuotta tuovat mukanaan lämpimiä talvia pohjoiselle pallonpuoliskolle. Ennustuksena on, että seuraavat viisi talvea tulevat olemaan 2,8 astetta lämpimämpiä kuin vuosien 1991 ja 2000 välisten talvien keskiarvo.
