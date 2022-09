YK: Inhimillisen kehityksen indeksi laskussa jo toista vuotta – ”Kriisien yhdistyminen kokemallamme tavalla on valtava takaisku”

YK:n inhimillisen kehityksen indeksi on ensimmäistä kertaa perustamisensa jälkeen laskenut kahtena vuotena peräkkäin, kertoi YK:n kehitysohjelma (UNDP) torstaina. Indeksi on nyt pudonnut samalle tasolle, jolla se oli viisi vuotta sitten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämä merkitsee sitä, että kuolemme nuorempina, olemme vähemmän koulutettuja ja tulomme laskevat, kiteytti UNDP:n johtaja Achim Steiner.

- Pelkästään näiden kolmen asian perusteella voi saada käsityksen siitä, miksi niin monet ihmiset alkavat tuntea itsensä epätoivoisiksi, turhautuneiksi ja tulevaisuudestaan huolestuneiksi, Steiner jatkoi.

UNDP loi inhimillisen kehityksen indeksin yli kolme vuosikymmentä sitten. Se koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta.

Ihmiset eivät luota toisiinsa.

SUURIN, MUTTA ei ainoa, syy takapakkiin on koronapandemia. Koronaa on seurannut koko joukko poliittisia, taloudellisia ja ilmastoa koskevia kriisejä, mikä on tarkoittanut sitä, että yhteisöillä ei ole ollut aikaa toipua.

- Kriisejä ja konflikteja on ollut ennenkin, mutta niiden yhdistyminen nyt kokemallamme tavalla on valtava takaisku inhimilliselle kehitykselle, Steiner perustelee.

Takapakkia voi kuvailla todella maailmanlaajuiseksi, sillä se koskee kehitysohjelman raportin mukaan yli 90:tä prosenttia maailman maista.

Selvimmin kriisin syvyys näkyy keskimääräisessä elinajan odotteessa, joka on laskenut 73 vuodesta vuonna 2019 peräti 71,4 vuoteen vuonna 2021.

Raportin koostamisesta vastannut Pedro Conceicao kuvaa tulosta ”odottamattomaksi shokiksi”, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa elinajanodote on pudonnut yli kaksi vuotta.

Steinerin mukaan toistuvat kriisit näkyvät kuitenkin selvimmin luottamuksen menettämisenä ja polarisaationa.

- Ihmiset eivät luota toisiinsa. Instituutioista viis, mutta nyt naapureistamme on ajoittain tullut pahin ja halvauttavin uhkamme, puhutaanpa sitten yhteisöistä tai globaalisti kansakunnista, Steiner sanoo.