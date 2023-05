YK: Jo 200 000 paennut Sudanin taisteluja ulkomaille

Sudanin taisteluita on paennut jo noin 200 000 ihmistä ulkomaille, arvioi YK perjantaina. Lisäksi sadat tuhannet ovat joutuneet maan sisäisiksi pakolaisiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n pakolaisviraston UNHCR:n edustaja Olga Sarrado muistutti, että lähestyvä sadekausi tekee humanitaarisen katastrofin partaalla olevan maan auttamisesta entistäkin vaikeampaa, koska monet tiet muuttuvat kulkukelvottomiksi.

- Liki 90 prosenttia pakolaisista on lapsia ja naisia, joista monet ovat raskaana, Sarrado tähdensi.

Pakolaisille on ollut vaikea toimittaa apua, sillä lähimaiden infrastruktuuri on kehnoa, jos sitä edes on. Lisäksi naapurimaiden asukkaatkin kärsivät ruokapulasta ilmastonmuutoksen vuoksi. YK:n arvioiden mukaan jopa 16 miljoonan sudanilaisen ruuansaanti on epävarmaa.

TAISTELUT Sudanin pääkaupungissa Khartumissa jatkuivat perjantaina entiseen malliin. YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan aliravituille lapsille ruoka-annoksia tuottava tehdas paloi, ja samalla tuhoutui ravinto yli 10 000 aliravitulta lapselta.

Sudanista paenneista pikkulapsista jopa joka viides on ollut aliravittu.

Sudanin asevoimat ja niitä vastaan taistelevat puolisotilaalliset RSF-joukot ovat Yhdysvaltojen mukaan päässeet Saudi-Arabiassa sopuun siviilien suojelemisesta ja humanitaarisen avun päästämisestä maahan, minkä toki pitäisi tapahtua jo kansainvälisten sopimustenkin nojalla. Näidenkään sitoumusten toteutumisesta ei silti ole varmuutta. Aiemmin avustusjärjestöjä vastaan on hyökätty ja aputarvikkeita varastettu.

- Mielestäni se on ensimmäinen askel. Tärkeä ensimmäinen askel, YK:n Sudanin-lähettiläs Volker Perthes sanoi.

Sen sijaan tulitauosta ei vielä perjantaina ollut sopua. Yksikään aiemmista maahan sovituista tulitauoista ei ole pitänyt.

Sudanin taistelut alkoivat vajaa kuukausi sitten, kun RSF-joukkoja yritettiin sulauttaa osaksi maan armeijaa. Taisteluissa on tiettävästi kuollut ainakin 750 ihmistä ja haavoittunut noin 5 000.