YK: Lähes viisi miljoonaa ukrainalaista on rekisteröity pakolaisiksi yhteensä 44:ssä Euroopan maassa

Lähes viisi miljoonaa ukrainalaista on rekisteröity pakolaisiksi ympäri Eurooppaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, kertoo YK.

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan kyseessä on kotinsa jättämään joutuneiden ihmisten määrässä mitattuna yksi maailman suurimmista kriiseistä. Ukrainalaisia pakolaisia on rekisteröity yhteensä 44:ssä Euroopan maassa helmikuun lopun jälkeen.

Vielä enemmän ihmisiä on poistunut maasta, sillä UNHCR:n tietojen mukaan Ukrainasta poistuvia rajanylityksiä on tehty yli seitsemän miljoonaa kertaa. Takaisin Ukrainaan päin raja on ylitetty yli kaksi miljoonaa kertaa.