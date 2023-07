YK: Noin 165 miljoonaa ihmistä ajautui köyhyyteen pandemian aikana

Yhteensä noin 165 miljoonaa ihmistä ajautui köyhyyteen kolmen pandemiavuoden aikana, kertoi YK torstaina. Maailmanjärjestö vaati samalla kehitysmaiden velanmaksujen keskeyttämistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n mukaan köyhyyttä ovat vuodesta 2020 lähtien lisänneet paitsi koronapandemia, myös elinkustannuskriisi ja Ukrainan sodan vaikutukset.

Yhteisvaikutuksena 75 miljoonaa ihmistä on suistunut äärimmäiseen köyhyyteen. He joutuvat elämään päivittäin alle 2,15 dollarilla, eli 1,9 eurolla. Lisäksi 90 miljoonaa ihmistä on pudonnut 3,65 dollarin (3,25 euroa) päivittäisen köyhyysrajan alapuolelle, ilmenee YK:n kehitysohjelman UNDP:n julkaiseman tutkimuksen tuloksista.

RAPORTTI painottaa, että köyhimmät maat kärsivät eniten. Niissä tulojen odotetaan jäävän myös tänä vuonna alle pandemiaa edeltäneen tason.

- Maat, jotka ovat voineet investoida turvaverkkoihin viimeisen kolmen vuoden aikana, ovat estäneet huomattavan määrän ihmisiä joutumasta köyhyyteen, täydensi UNDP:n johtaja Achim Steiner lausunnossaan.

Raportissa vaaditaan ”velkaköyhyyden taukoa” talousvaikeuksissa oleville maille. Niissä pitäisi pystyä UNDP:n mukaan ohjaamaan velan takaisinmaksun varat nyt sosiaalimenojen rahoittamiseen ja makrotalouden sokkien vaikutusten torjuntaan.

- Ratkaisu ei ole maailman monenvälisen järjestelmän ulottumattomissa, raportti kannustaa.

YK:n toisen tuoreen raportin mukaan noin 3,3 miljardia ihmistä – lähes puolet ihmiskunnasta – asuu maissa, jotka käyttävät enemmän velkojen korkojen maksamiseen kuin koulutukseen ja terveyteen.

- Erittäin velkaantuneissa maissa on todettu yhteys korkean velkatason, riittämättömien sosiaalimenojen ja hälyttävän köyhyysasteen kasvun välillä. Tarvitsemme uusia mekanismeja, jotta voimme ennakoida ja vaimentaa talouden sokkeja ja saada rahoitusarkkitehtuurin toimimaan haavoittuvimpien hyväksi, Steiner sanoo.

AIEMMIN tällä viikolla YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi ”vanhentuneen globaalin rahoitusjärjestelmän”. Hänen mukaansa se heijastaa siirtomaavallan aikakautta, jolloin se luotiin.

UNDP:n raportin mukaan vuotuiset kustannukset 165 miljoonan äskettäin köyhäksi joutuneen nostamiseksi pois köyhyydestä olisivat runsaat 14 miljardia dollaria eli 0,009 prosenttia maailman tuotannosta.

Jos mukaan lasketaan myös jo ennestään köyhien pandemia-ajan tulonmenetykset, lieventämiskustannukset nousisivat noin 107 miljardiin dollariin eli 0,065 prosenttiin maailman bruttokansantuotteesta.