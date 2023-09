YKA: Kiire heikentää lainvalmistelun laatua ja vaarantaa demokratian

Kiire heikentää lainvalmistelun laatua ja vaarantaa demokratian, sanoo Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiedotteessaan YKA sanoo kantavansa huolta laadukkaan lainvalmistelun toteutumisesta ja alleviivaa, että hallitusohjelmaa on alettu panna toimeen tiukalla aikataululla. Lausuntoaikoja on esimerkiksi lyhennetty jopa kahteen viikkoon, kun valtioneuvoston oma suositus lausuntoajoille on 6-8 viikkoa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Pöyhösen mukaan hätiköiden tehty lainvalmistelu ei ole Suomen edun mukaista. Kiireessä virheiden riski hänen mukaansa kasvaa ja lyhyet lausuntoajat heikentävät kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

- Näin sekä ohitetaan suuri määrä asiantuntijuutta että sivuutetaan kansalaisten oikeus osallistua valmisteluun, Pöyhönen sanoo tiedotteessa.

YKA:n mukaan kiire myös kuormittaa henkilöstöä. Yhdistyksen tekemän selvityksen mukaan valtionhallinnon työkuorma on kasvanut selvästi viime vuosien aikana. Lisäksi lähes puolet YKA:n kyselyyn vastanneista katsoi, että virheiden ja vahinkojen riski virkatoiminnassa on kasvanut edellisten kahden vuoden aikana.

RESURSSIEN puutteellisuudesta huolimatta hallitus kaavailee leikkaavansa valtionhallinnon tuottavuusohjelmallaan 243 miljoonaa euroa hallinnon vuosittaisista menoista. YKA:n mukaan tämä vastaisi valtion keskiansioilla esimerkiksi henkilöstön osalta yli 4 000 henkilötyövuoden vähennystä.

- Hallinto on se taho, joka varmistaa että lainvalmistelu on laadukasta. Siksi onkin käsittämätöntä, että sen resursseista ollaan valmiita leikkaamaan näin reilulla kädellä, Pöyhönen sanoo.

Tiedotteessa alleviivataan, että hallitus on asettanut tavoitteekseen varmistaa lainsäädännön tehokas ja laadukas valmistelu. Täten YKA katsoo hallituksen päätyvän toimimaan omaa ohjelmaansa vastaan, jos hätiköinti valmistelussa jatkuu ja tuottavuusohjelma toteutuu.