YK:lta syytös Venäjälle

YK syyttää Venäjän edelleen estävän humanitaarisen avun pääsyn niille patotuhoalueille, jotka ovat sen hallinnassa. Kahovkan pato tuhoutui 6. kesäkuuta ja aiheutti valtavan tulvan Dneprjoen ympäristössä Hersonin alueella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tulvinnan vuoksi, minkä lisäksi padon tuhoutumisen on pelätty aiheuttavan valtavan ympäristökatastrofin.

Venäjän miehitysviranomaiset ovat kertoneet, että sen hallussa olevalla Dneprjoen eteläpuolisella tulva-alueella on kuollut 29 ihmistä. Ukraina on kertonut joen pohjoispuolisella alueella kuolleen 16 ihmistä ja 31 on yhä kateissa.

Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet toisiaan padon tuhoutumisesta.