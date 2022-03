YK:n pakolaisjärjestö: Ukrainasta on paennut noin 2,15 miljoonaa ihmistä

Ukrainan sotaa on paennut ulkomaille noin 2,15 miljoonaa ihmistä, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Järjestön antama luku on noussut eilisestä noin 150 000 ihmisellä. Puolaan paenneita on järjestön mukaan nyt noin 1,3 miljoonaa.