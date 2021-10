Yksi kuoli kuorma-auton ja henkilöauton kolarissa

Yksi ihminen on kuollut kuorma-auton ja henkilöauton kolarissa Sotkamossa Kainuussa, kertoo Oulun poliisilaitos. Lisäksi yksi ihminen loukkaantui onnettomuudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä tiellä 76 aamulla yhdeksän aikaan. Onnettomuus tapahtui Sotkamon ja Kuhmon välillä lähellä Ontojokea.

Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka ei kuitenkaan sovellu raskaalle liikenteelle. Paikalla on liikenteenohjaus.

Poliisin mukaan liikenne-este poistuu tänään iltapäivällä.