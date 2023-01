Yksi kysymys kertoi paljon Marinin ja Orpon kiivaasta väittelystä – ”Näettekö mitään mahdollisuutta?”

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kävivät tänään Politiikan toimittajien järjestämässä debattitilaisuudessa kiivaan keskustelun. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tentin sähköisyyttä luonnehtinee hyvin toimittajan kysymys: Näettekö mitään mahdollisuutta, että te olisitte yhdessä muodostamassa hallitusta näiden vaalien jälkeen?

– Se on mahdollista. Me olemme tiukkoja neuvottelijoita. Jos kokoomus luopuu vuorineuvosten veronalennuksista ja näistä haihatteluista, mitä se täällä suosittelee, niin kyllä, ilman muuta me olemme valmiita neuvottelemaan ja keskustelemaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että me olisimme valmiita luopumaan oikeudenmukaisuusvaatimuksesta, millä tavalla taloutta pitäisi tasapainottaa tai että me olisimme valmiita luopumaan meidän arvoistamme ja periaatteista isojen ja erittäin tärkeiden strategisten tavoitteiden osalta – kuten hiilineutraalisuustavoite tai sen tavoitteen osalta, jonka me olemme yhdessä asettaneet TKI-panostuksen nostamisesta neljään prosenttiin tai että panostetaan koulutukseen ja pidetään kaikki tässä yhteiskunnassa mukana, Sanna Marin vastasi.

Marinin mukaan SDP kannattaa pieni- ja keskituloisille verohelpotuksia, kun hän syytti kokoomuksen ajavan niitä suurituloisillekin, vuorineuvoksille, kuten hän useasti toisti.

MARIN kertoi myös pelkäävänsä, että tämän hallituskauden historialliset kriisit, pandemia, sota ja energiakriisi ovat vasta alkua.

– Me kohtaamme isoja haasteita tulevaisuudessakin. Maailman geopoliittinen muutos vaatii Euroopalta ihan erilaista otetta. Meidän omavaraisuuden vahvistamista ja Euroopan vahvistamista kokonaisuudessansa. Meidän pitää kyetä asettamaan strategisia tavoitteita yhdessä ja pyrkimään niihin eikä lyhytnäköisesti estämään niiden toteuttamista, Marin jatkoi.

– Kyllä minä olen huolissani esimerkiksi siitä, jos kokoomus voittaisi vaalit ja pääsisi muodostamaan porvarihallituksen perussuomalaisten kanssa, että mitä kävisi vaikkapa koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitysmenoille. Leikkaisitteko te niistä kuten te leikkasitte viime kaudella?

Marin muistutti Orpoa myös Sipilän vaalikauden koulutusleikkauksista.

PETTERI Orpo totesi, että mikäli taloutta ei saada kestävään kasvuun ja jos ei työllisyyttä saada nousuun kohti 80 prosentin työllisyysastetta ensi kaudella, kaikki hallituskokoonpanot joutuvat tekemään leikkauksia.

– Me emme halua leikata yhtään mistään keskeisistä hyvinvointipalveluista. Me haluamme pitää huolta heikoimmista. Pitkällä tähtäimellä se onnistuu vain ja ainoastaan…

– Leikkaamalla sosiaaliturvasta, Marin jatkoi Orpon lausetta.

– …sillä, että julkinen talous on terve ja työllisyys on korkealla ja talous kasvaa kestävällä tavalla. Me emme ole valmiit tinkimään näistä tavoitteista.

Hallitusyhteistyön mahdollisuuksista SDP:n kanssa Orpo sanoi, että kokoomus on monista asioista samaa mieltä. Hän painotti muun muassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tärkeyden korostamista. Eli koulutus on kokoomuksellekin tärkeää.

– Me olemme lukeneet huolestuttavia uutisia oppimistuloksista. Meitä jakaa tämä huoli. Tämän pitää olla erityissuojeluksessa.

– Meillä on varmasti Eurooppa-politiikassa hyvin samantyyppiset peruslinjat. Mutta talouspolitiikan linja – me emme löytäneet Antti Rinteen kanssa neljä vuotta sitten yhteistä säveltä talouspolitiikassa. Tämän takia me emme ole olleet yhteisessä hallituksessa. Talouspolitiikan linjan on pakko muuttua. Ei sen takia, että kokoomus niin sanoo, vaan sen takia, että meidän talousasiantuntijoiden termejä käyttäen, (talous) menee kohti haaksirikkoa, Orpo sanoi.

– Talouspolitiikan linjan on tässä maassa pakko muuttua ja jos me siitä löydämme yhteisen näkemyksen, silloin on edellytyksiä keskustella.

ORPO kyseenalaisti Maaseudun Tulevaisuuden ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) järjestämässä vaalitentissä keskiviikkona Luonnonvarakeskuksen (Luke) laskelmia hiilinielujen romahduksesta ihmetellen, miten laskelmat hiilinieluista voivat vaihdella niin paljon.

Helsingin Sanomat kertoi tutkijoiden yllättyneen Orpon tiedekritiikistä.

Orpolta kysyttiin asiasta myös Politiikan toimittajien yhdistyksen tentissä.

– Minä en ole tiedekriittinen. Minä en koskaan kyseenalaista tiedettä ja tutkimusta. Minä totesin sen faktan, että hiilinielulaskelmien tulokset vaihtelevat todella paljon. Se on iso kysymys meille poliitikoille ja päättäjille, koko yhteiskunnalle, koska hiilinieluilla ja niiden koolla on aivan keskeinen merkitys siinä, miten saavutamme hiilineutraalisuustavoitteen 2035. Siihen kokoomus on sitoutunut.

Hän kertoi olleensa tänään yhteydessä Luken tutkimusylijohtajaan Antti Asikaiseen.

– Sieltäkin tulee ymmärrystä sille, että poliitikkojen tehtävä on erittäin vaikea, koska hiilinielujen koot laskelmien mukaan vaihtelevat. Laskelmat kehittyvät koko ajan, niistä opitaan lisää, parametrit kehittyvät. Tämä on ihan luonnollista. Tästä on turha tehdä yhtään minkäännäköistä tiedepoliittista kysymystä. Tämä on suuri haaste niille kaikille puolueille ja tahoille, jotka haluavat pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta kuten kokoomus haluaa.

ORPOLTA tiedusteltiin myös, joutuiko hän pahoittelemaan Asikaiselle, että oli syntynyt ymmärrys, että hän aliarvioisi Luken laskelmia?

– En minä pahoitellut. Aloitin puhelun sanomalla, että minä en ole tiedekriittinen, päinvastoin. Minä olen yliopistomaailman kasvatti, Orpo totesi.

– Valtiotieteilijäkö se oli? Aikaisemmin tässä tentissä taisit korostaa, Marin heitti väliin.

– Ja taloustiede vielä pääaineena. Mutta siis minä olen yliopistomaailman kasvatti. Minä arvostan suomalaista tutkimusta ja tiedettä. Ja vain ja ainoastaan faktaperustaan pitää tässä maassa perustua päätöksenteko. Silloin, jos fakta näyttää, että hiilinielut vaihtelevat suuria miljoonatonnimääriä, se vaatii politiikan keinovalikoiman tarkastamista. Ymmärrättekö te, kuinka suuri kysymys se on kolmen-neljän kuukauden päästä, kun maassa käydään hallitusneuvotteluja ja pitää löytää polku hiilineutraalisuuteen. Se on valtavan kokoinen kysymys ja jokaisen pitäisi pohtia sitä, että oho, olipa ne (hiililaskelmat) muuttuneet, mitenpä sinne maaliin päästään, Orpo sanoi.

Sanna Marin muisteli tämän jälkeen eduskunnan eilistä kyselytuntia ja yleensä keskustelua, jota on käyty Suomen metsistä ja luonnosta ennallistamisasetuksesta päätettäessä. Hänen mielestään ei ole voinut välttyä ajatukselta, että kokoomuksella on ”aina vähintään kahdet rattaat ja kaksi linjaa” ilmastonmuutoksesta, metsistä tai luonnosta puhuttaessa.

– Minä toivoisin, että kokoomus nyt aidosti löytäisi linjansa ilmastopolitiikassa. Se on myös yritysten ja meidän elinkeinoelämämme sekä sitä kautta meidän talouden näkökulmasta tosi tärkeä kysymys, että meillä on johdonmukainen linja. Me emme poukkoile. Me olemme asettaneet tavoitteen ja pyrimme sitä kohti systemaattisesti, askel askeleelta. Kaikki ei tapahdu vuodessa. Tämä ei tapahdu vain julkisin voimin. Me tarvitsemme meidän yrityskenttää mukaan, Marin sanoi.

ORPO totesi Marinille, ettei tämän pidä olla huolissaan.

– En ole ainoa, joka on huolissaan. Muutkin ovat huolissaan teidän linjasta, Marin jatkoi.

Orpo painotti edelleen kokoomuksen olevan sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen 2035 ja muistutti yritysmaailmankin merkityksestä tässä.

– Uusilla innovaatioilla ja pistämällä investointeja puhtaaseen energiaan vielä enemmän – pienydinvoimaan, tuulivoimaan, aurinkovoimaan – me pystymme ratkaisemaan ja pääsemään tavoitteisiin. Ei tästä ole kahta kysymystä.

Orpo sanoi olevansa huolissaan siitä, että kuunnellessa keskustan ja vihreiden ministereitä hallituksella on kahdet rattaat ilmastokysymyksissä.

– Se on totta. Monipuoluehallituksessa asioista joudutaan neuvottelemaan, mutta hallitus on kuitenkin tehnyt hyvin johdonmukaista politiikkaa, mitä tulee ilmastoon ja ympäristöön, Marin vastasi.

Pääministeri mainitsi myös, että tällä hallituskaudella on vahvistettu luonnonsuojeluun resursseja ja muutos on ollut merkittävä edelliseen kauteen verrattuna.

– Kieltämättä. Teillä on ihan valtavasti rahaa käytössä. Se sitten taas johtuu teidän suhtautumisesta velkaan, Orpo totesi ja moitti tämän jälkeen hallitusta liiasta rahojen käytöstä, kun taas Marin argumentoi, että oppositiosta on melkein kaikkea rahankäyttöä tuettu.

Orpo totesi, että kokoomus on esittänyt samaan aikaan säästöjä muualla, mihin Marin jatkoi taas nopeasti, että sosiaaliturvaleikkauksiin.

Orpon mukaan Marinin hallitukselta on puuttunut kyky priorisoida asioita.

– Siksi kaikki mitä on pyydetty, on oikeastaan mennyt läpi. Mutta luonnon monimuotoisuus on äärettömän tärkeä asia, Orpo sanoi.