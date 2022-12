Yksityistieavustuksiin luvassa korotuksia – Kymäläinen: ”Yksityisteiden kunnossapito on elintärkeää”

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on ilahtunut tänään valtioneuvoston hyväksymästä yksityistieasetuksen muutoksesta, joka tuo yksityistieavustuksiin tärkeitä korotuksia.

Yksityistieasetukseen tehdyn muutoksen mukaan tiekunta voi tulevien kolmen vuoden aikana saada valtionavusta muun muassa yksityistien parantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla, Kymäläinen kertoo tiedotteessa.

– Nyt tehty muutos yksityisteiden valtionavustusten prosentteihin on tärkeä etenkin tässä ajassa, jossa tienpidon kustannukset ovat muiden hintojen tapaan erityisen korkealla. Tästä korotuksesta linjattiin 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä, joten on hienoa, että se astuu nyt voimaan, Kymäläinen iloitsee tiedotteessa.

Liikenne 12 -suunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän varapuheenjohtajanakin toiminut Suna Kymäläinen kertoo, että yksityisteiden peruskorjausten määrärahojen turvaamisesta on linjattu Liikenne 12 -suunnitelman lisäksi myös Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmassa.

Hänen mukaansa nyt tehdyn asetusmuutoksen tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä sekä vähentää yksityisteiden korjausvelkaa. Ensi vuodelle hallitus on esittänyt yhteensä 23 miljoonan euron määrärahaa yksityistieavustuksiin. Eduskunnan on tarkoitus päättää vuoden 2023 budjetista ennen joulua.