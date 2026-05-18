Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

18.5.2026 10:03 ・ Päivitetty: 18.5.2026 10:52

Yle: A-Katsastus aloittaa muutosneuvottelut – koskee 400 ihmistä

AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-Katsastus Groupissa, A-Katsastuksessa ja K1-Katsastajissa.

RATKAISU liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa.

Teoria- ja ajokokeet ovat siirtymässä ensi vuoden alussa lähes koko Suomessa Citykatsastuksen järjestettäväksi. Yhtiöllä on 26 työntekijää, ja se toimii viidellä paikkakunnalla.

Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
17.5.2026
Tätä SDP:n jäsenet haluavat – puoluejohto sanoo ”ei” vaalitavan muutokselle
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
15.5.2026
Janne Riiheläinen: Venäjän riskienottohalu käy yhä vaarallisemmaksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU