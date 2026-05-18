18.5.2026 10:03 ・ Päivitetty: 18.5.2026 10:52
Yle: A-Katsastus aloittaa muutosneuvottelut – koskee 400 ihmistä
Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle.
Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-Katsastus Groupissa, A-Katsastuksessa ja K1-Katsastajissa.
RATKAISU liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa.
Teoria- ja ajokokeet ovat siirtymässä ensi vuoden alussa lähes koko Suomessa Citykatsastuksen järjestettäväksi. Yhtiöllä on 26 työntekijää, ja se toimii viidellä paikkakunnalla.
Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia.
