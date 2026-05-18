Yle: A-Katsastus aloittaa muutosneuvottelut – koskee 400 ihmistä

Ajovarma ja sen emoyhtiö A-Katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle.

Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-Katsastus Groupissa, A-Katsastuksessa ja K1-Katsastajissa.

RATKAISU liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa.

Teoria- ja ajokokeet ovat siirtymässä ensi vuoden alussa lähes koko Suomessa Citykatsastuksen järjestettäväksi. Yhtiöllä on 26 työntekijää, ja se toimii viidellä paikkakunnalla.