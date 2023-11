Yle-gallup: kokoomus nousi vaihteeksi kärkeen, RKP:n kannatus surkein aikoihin

Pääministeripuolue kokoomus on noussut jälleen suosituimmaksi puolueeksi Ylen kannatusmittauksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokoomuksen kannatus on 22,6 prosenttia, toiseksi pudonneen SDP:n 22,3 ja kolmantena tulevan perussuomalaisten 17 prosenttia.

Heiluriliike kärkipaikan tuntumassa on jatkunut kesältä. SDP meni kärkeen ensin kesän lopulla, mutta kokoomus hypähti jälleen ohitse pari kyselyä myöhemmin. Edeltävän kyselyn yhteydessä SDP oli kiilannut taas ykköseksi.

Kokoomuksen kannatus kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä, kun taas SDP:n suosiosta suli 1,2 prosenttiyksikön verran.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle, että kokoomus on saanut peruskannattajiaan takaisin, kun taas SDP on menettänyt tukijoitaan aiempaa enemmän katsomon puolelle, mutta myös vihreiden riveihin.

Muissa puolueissa kannatuksen liikehdintä on ollut hienoista, joskin 0,7 prosenttiyksikön luisuma saatteli RKP:n 3,5 prosenttiin, joka on puolueen surkein tulos aikoihin. Puolueen kannatus on huonoin sitten tammikuun 2019, jolloin RKP:tä kannatti 2,5 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimus haastatteli 1.-28. marraskuuta yli 2 500:aa ihmistä puhelimitse ja internetpaneelissa. Puoluekantansa kertoi vajaat 2 000 haastateltavaa. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.