Yle: kokoomus ja SDP yhä gallup-kärjessä – vihreiltä valuu ääniä vasemmistolle

Kokoomus on pysynyt suosituimpana puolueena Ylen kannatuskyselyssä 20,9 prosentilla.

Kakkossijalla on SDP 19,3 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 17,7 prosentilla. Neljännellä sijalla on keskusta 12,6 prosentilla.

Kahden mittausjakson perusteella perussuomalaisten puheenjohtajan vaihtumisella ei näytä olleen vaikutusta puolueen kannatukseen, Yle kertoo.

Kannatuslukemissa näkyy edelleen kokoomuksen hyvä kuntavaalitulos, arvioi Ylellä Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

– Kuntavaalien jälkeen kokoomus on ollut selkeähkössä johtoasemassa kaikissa puoluekannatusmittauksissa. On huomionarvoista, että tilanne on ollut hyvin stabiili jo kolmatta kuukautta putkeen, ainakin kärkipuolueiden osalta.