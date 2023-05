Yle-kysymys sai Orpon pamauttamaan: ”No, ei todellakaan tule puuttumaan sisältöön”

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa ollaan kolmannen päivän lopulla kovassa työn touhussa. Usko on vahva, että jo ensi viikon alussa päästään reformipöydistä jaostokohtaisiin yksityiskohtiin. Rane Aunimo Demokraatti

– Kaikki on mennyt edelleen suunnitelman mukaan. Ei suurta draamaa. Ei vielä ole ollut isoja soviteltavia asioita. Ne varmasti tulevat sitten siinä vaiheessa, kun päästään pidemmälle ja asiat tiivistyvät. Nyt kaikki menee eteenpäin suunnitelman mukaisesti.

Orpon mukaan puheenjohtajat eivät ole vielä joutuneet ratkomaan keskenään vaikeita asioita.

– Vielä on aika paljon oltu prosessissa kiinni.

HALLITUSNEUVOTTELUISSA perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sebastian Tynkkynen johtaa pöytää, joka tekee kirjaukset digitalisaatiosta ja viestinnästä.

– Kun kerroin roolistani hallitusneuvotteluissa, alkoi sataa toiveita Yle-veron laskemisesta. Ihan mielenkiinnosta kysyn, kun moni ehdotti jopa Yle-budjetin puolittamista: mitkä kanavat/sisällöntuotanto ei ole muka välttämätöntä? Ihan huvin vuoksi kysyn, Tynkkynen tviittasi eilen.

Sekä kokoomus että perussuomalaiset ovat väläyttäneet Ylen osalle leikkauksia. Orpolta tiedusteltiin torstaina, tuleeko mahdollinen Orpon hallitus puuttumaan Ylen sisällöntuotantoon.

– No, ei todellakaan tule puuttumaan sisältöön.

Orpo arvioi, että Tynkkysen pohdinta oli Tynkkysen omaa. Varsinainen ryhmätyö alkaa vasta ensi viikolla.

ORPO kommentoi myös kysymystä, aikooko tuleva hallitus tehdä perustuslakiin muutoksia.

– Mitään isompaa perustuslakiremonttia ei ainakaan ole ollut suunnitelmissa, eikä minun tiedossani ole tällä hetkellä myöskään perustuslakiin hienosäätöä vaativia uudistuksia ja tämä varmasti on asia, jota käydään sitten siinä om-ryhmässä läpi. Jos ajatellaan toimiunaympäristön muutoksia esimerkiksi Nato-kysymyksestä niin perustuslakivaliokuntahan totesi jo viime kauden lopulla, että Nato menee meidän nykyisiin rakenteisiin eikä vaadi perustuslain muutoksia. Eli tämä on yksi kysymys, joka on mielestäni ratkennut jo aikaisemmin. En näe yhtään syytä, miksi olisi tarvetta edes hienosäädölle.

Orpo arvioi lisäksi, että hallitusneuvottelujen talousasioita käsittelevältä ryhmältä saadaan ensi viikon alkupuolella talousraami. Siitä saadaan ohjeistusta siihen millaiseen talouden kehikkoon reformiryhmien tulisi tehdä omaa työtään.

Orpon mukaan nyt ei keskitytä siihen, mihin kaikkeen pannaan lisää rahaa, vaan uudistuksiin joita tarvitaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä, taloudessa, työllisyydessä, koulutuksessa ja turvallisuudessa.