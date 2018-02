Yle: Perussuomalaisten ja sinisten lempihanke vastatuulessa – ”Ehkä aika meni jo ohi”

Perussuomalaisten ja puolueesta hallitukseen lohjenneiden sinisten lempihanke pakollisesta ruotsin kielestä vapauttava kielikokeilu ei ole herättänyt laajaa innostusta, kertoo Yle. Eduskunta hyväksyi vuoden lopulla lain, joka vapauttaa viidesluokkalaiset 6. luokalla alkavasta pakollisesta ruotsin kielestä niissä kunnissa, jotka ovat päättäneet lähteä kokeiluun mukaan.

Ylen mukaan kokeiluun mukaan lähteviä kuntia on näillä näkymin hyvin vähän. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho on perustellut kielikokeilua muun muassa Lapista ja Itä-Suomesta tulleilla toivomuksilla, mutta Ylen mukaan esimerkiksi Pohjois-ja Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta sekä Kainuusta ainoastaan Tohmajärven kunta on aikeissa hakea mukaan kielikokeiluun.

Myös Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina, ettei se osallistu kokeiluun.

Opetusneuvos Anu Halvari Opetushallituksesta ei ole yllättynyt siitä, että hakijoita tulee olemaan vähän.

– Lopullista hakijamäärää ei sen perusteella voi ennakoida, mutta ehkä aika meni jo ohi. Jos tämä kokeilu olisi tehty viisi vuotta sitten, niin innostus olisi saattanut ollut suurempaa, Halvari sanoo Ylelle.

Kunnilla on aikaa hakea kielikokeiluun vielä 23.2.2018 saakka.

24 jakoa Facebook Whatsapp