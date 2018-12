Yle: Poliisi ja sisäministeri Mykkänen ovat eri linjoilla natsitunnusten kieltämisestä lailla

Poliisi ja sisäministeri ovat eri mieltä siitä, pitäisikö natsitunnukset kieltää lailla, Yle kertoo.

Nykyisin esimerkiksi hakaristilipun esillä pitäminen ei itsessään ole lainvastaista, mutta poliisi voi takavarikoida lipun, jos katsoo sen käytön olevan kiihottamista kansanryhmää vastaan. Helsingin poliisin viestintäjohtaja Juha Hakola sanoi Ylelle, että poliisi kaipaisi nykyistä tarkempaa lakia, jotta poliisin ei tarvitsisi tehdä nopeita tulkintoja.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sen sijaan suhtautuu merkkien ja symbolien sääntelemiseen nihkeästi.

– Se on aika vaikea tie. Oleellisempaa on, että poliisilla on mahdollisuus tarvittaessa puuttua, Mykkänen sanoi Ylelle.

Poliisi on aiemminkin tutkinut, onko hakaristilipun esillä pitäminen kiihottamista kansanryhmää vastaan. Vuonna 2006 oli kyse tapauksesta, jossa pariskunta piti hakaristilippua ikkunassaan. Pariskunnan mukaan he käyttivät lippua tavallisena verhona, eikä se ollut mielenilmaisu.

Poliisi päätyi lopettamaan esitutkinnan ja totesi, ettei ikkunassa ollut tapahtunut mitään rikollista. Vähemmistövaltuutettu kanteli tutkinnan lopettamisesta Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Valtuutetun mukaan rikoslain tunnusmerkistö täyttyi, koska kansallissosialististen symbolien esittämistä isolla lipulla voidaan pitää uhkaavan viestin levittämisenä.

Silloinen apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske katsoi, että lipun laittaminen ikkunaan olisi voinut täyttää rikoslain tarkoittaman uhkausviestin levittämisen tunnusmerkit. Lippu oli kuitenkin nähtävissä vain talon sisäpihalla ja sai näin melko pientä huomiota. Kalske päätyi siihen, ettei hakaristilippu ollut kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Vuonna 2016 yhdenvertaisuusvaltuutettu puolestaan katsoi, että hakaristilippu ikkunassa oli laitonta häirintää. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOASin vuokralainen oli ripustanut lipun ikkunaansa eikä suostunut poistamaan sitä HOASin vaatimuksista huolimatta.

Tuolloin yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä katsoi, että tapaus täytti selvästi ihmisarvoa loukkaavan häirinnän tunnusmerkit.

– Häirintä syntyy siitä, että pitämällä natsilippua esillä julkisesti, luodaan vihamielinen ilmapiiri tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Olemme keskustelleet asiasta muun muassa juutalaisvähemmistöön kuuluvien kanssa, ja he kokevat liput ikkunassa erittäin uhkaavana ja syvästi loukkaavana, Pimiä sanoi silloin.