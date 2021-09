Yle: THL:n Tervahauta ajaa hoitajille koronarokotevaatimusta – näin STM kommentoi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahaudan mielestä Suomessa pitäisi varmistaa, että hoivatyössä työskentelee vain rokotettuja ammattilaisia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tervahauta korostaa Ylelle, joka on uutisoinut asiasta, ettei hän kannata hoitohenkilökunnan rokottamista pakolla. Asian juridinen puoli pitäisi kuitenkin selvittää pian, koska lisäykselle olisi potilasturvallisuusperuste samalla tavoin kuin on influenssalle.

– Hoivayksiköissä olisi sitten mahdollista käyttää vain rokotettua henkilöstöä. Tällä hetkellä juridinen tilanne on työnantajan näkökulmasta epäselvä. Emme tiedä, missä määrin hoivan henkilöstö on ilman rokotesuojaa, Tervahauta toteaa Ylelle.

Tartuntatautilain 48 pykälässä (siirryt toiseen palveluun)määritellään työntekijän ja harjoittelussa olevan opiskelijan rokotesuoja potilaiden suojaamiseksi.

Yle kysyi tänään sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n koronatilannekatsauksessa ministeriön kantaa asiaan.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen vastasi:

– Me olemme tätä toistuvasti THL:ltä kysyneet tässä rokotusten alkamisen jälkeen. Tähän saakka THL:n kanta on ollut se, että olisi perusteita sisällyttää koronarokotusta tähän tartuntatautilain pykälään. Nyt pääjohtaja Tervahauta on tosiaan haastattelussa ilmoittanut, että THL:n kanta olisi ehkä muuttumassa. Nyt toivomme, että THL esittää tästä lausunnon ja tämän jälkeen katsotaan, minkälaisia perusteita lausunnossa asialle olisi ja päätetään jatkotoimenpiteistä, Puumalainen sanoi.

Tervahaudan ulostulot puhuttivat laajemminkin koronatilannekatsauksessa. Kyse on koronapassilausunnosta, jonka ovat allekirjoittaneet THL:n pääjohtaja Tervahauta ja yksikönpäällikkö Otto Helve.

THL sanoo pitävänsä ”erittäin kyseenalaisena” sitä, että STM kaavailee koronapassia jo 12-vuotiaille lapsille. Asiasta on uutisoinut Iltalehti.

Johtaja Pasi Pohjola STM:stä sanoi koronatilannekatsauksessa, että tämänhetkisessä ministeriön esityksessä koronapassi oltaisiin ulottamassa yhtä lailla rokotusikärajan kanssa 12 ikävuoteen.

Vastapäivitetyssä testaus- ja jäljitysstrategiassa kuin mainitussa hallituksen esitysluonnoksessa mainitaan myös seuraavaa: 12–17-vuotiaiden osalta lapsen edun ensisijaisuuden toteutumisen vuoksi heillä olisi, silloin kuin heillä ei ole täyttä rokotussarjaa, mahdollisuus ottaa testit julkisessa terveydenhuollossa.

– THL:n lausunto huomioidaan hallituksen esitystä huomioidessa, Pohjola totesi.

– Ehkä lyhykäisyydessään THL:n linja lausunnossa liittyi siihen, että yli 12-vuotiaiden osalta tämä saattaa aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita muun muassa esimerkiksi harrastustoiminnassa, THL:n Helve jatkoi koronatilannekatsauksessa.