Yle-työryhmä sai jatkoaikaa

Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioiva parlamentaarinen työryhmä on saanut toimikaudelleen jatkoa kesäkuun loppuun asti. Alun perin työn piti valmistua toukokuun lopussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ylen roolin ja Yle-lain muutostarpeiden arvioinnista sovittiin hallitusneuvotteluissa. Työryhmä käsittelee Ylen rahoitusta ja suhdetta kaupalliseen mediaan sekä pohtii Ylen tehtävien tarkkarajaistamista.

Työryhmässä on loppumetreillä ollut näkemyseroja siitä, millaisia säästöjä Ylen rahoitukseen tulisi tehdä. Perussuomalaiset on kannattanut jopa neljänneksen eli 140 miljoonan euron leikkauksia budjettiin. Kokoomus on edellisellä hallituskaudella vaihtoehtobudjetissaan tukenut noin 120 miljoonan vähennyksiä. Keskusta on ajanut 20 prosentin leikkauksia, jotka toteutettaisiin kahden vaalikauden mittaisilla indeksijäädytyksillä.

Vasemmistopuolueet ja vihreät eivät ole olleet valmiita näin suuriin säästötavoitteisiin.