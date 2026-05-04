Kotimaa
4.5.2026 11:22 ・ Päivitetty: 4.5.2026 11:22
Yle: Virolahden drooneja ei yritettykään pudottaa – syynä rajan läheisyys
Puolustusvoimat ei yrittänyt pudottaa sunnuntaina Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle.
Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa.
Aiemmin Puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle.
Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle.
SUNNUNTAINA rajavartiolaitos kertoi, että toinen drooneista havaittiin aamuyön aikana Virolahdella ja toinen Ulko-Tammion edustalla Haminasta kaakkoon sijaitsevalla merialueella.
Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, liittyvätkö sunnuntain epäillyt ilmatilaloukkaukset Ukrainan öisiin drooni-iskuihin.
