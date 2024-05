Yleltä uusi tieto Vornasen aseesta – näin poliisi kommentoi IS:n tietoa selvityksestä

Kansanedustaja Timo Vornasen menneiden toimien selvittely laajentuu – ja Ylen tietojen mukaan hänen taskuaselupansakin olisi peräisin jo viime vuosituhannelta. Johannes Ijäs Demokraatti

Ilta-Sanomat uutisoi tänään, että poliisi on ryhtynyt selvittämään Timo Vornasen (ps) toimintaa Itä-Suomen poliisilaitoksessa.

Lehden mukaan sisäinen selvitys liittyisi Vornasesta esitettyihin uusiin väitteisiin, joiden mukaan hän olisi käyttäytynyt epäasiallisesti poliisina.

Lisäksi Yle kertoi tänään, että kansanedustaja Vornanen (ps.) on jo 1990-luvulla saanut luvan taskuaseelle, jota hän käytti ampumistilanteessa viime perjantain vastaisena yönä. Tähän asti ei ole tiedetty, milloin ja kuka aseluvan on Vornaselle myöntänyt. Ylen tietojen mukaan ase on myönnetty Timo Vornaselle 1990-luvun lopussa ja luvan on myöntänyt tuolloin Joensuun poliisi.

Itä-Suomen poliisipäällikkö Samppa Holopainen ei vahvista Demokraatille Ylen tietoja aseluvasta, koska asia on salassapidettävä.

– Poliisiviranomainen on myöntänyt minulle aseen kantoluvan aikaisemman työni ja henkilön (itseni) suojaamiseen liittyvällä perusteella. En avaa luvan myöntämisen taustoja ja perusteita. Totean ainoastaan, että tälle poikkeukselliselle kantoluvalle on ollut asianmukaiset ja erittäin vahvat perusteet. Tämä aseen kantolupa on ollut minulla useiden vuosien ajan, Vornanen on itse tiedottanut aiemmin.

Hän on päivittänyt asiasta myös Facebookissa, jossa hän sanoo, että “poliisin aserekisterissä näkyy hyvin selvästi mihin käyttötarkoitukseen Vornasen aseen kantolupa on myönnetty”.

Suomen aselaki ei ole vuosikymmeniin tuntenut vanhentunutta termiä “kantolupa”, vaan nykyisin puhutaan pelkistä aseluvista.

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen on aiemmin arvioinut Iltalehdelle, että kansanedustaja Vornasen aseluvan on oltava yli neljännesvuosisadan takaa, jos se on sellainen kuin Vornanen on kertonut.

Nykyinen ampuma-aselaki on vuodelta 1998, ja sitä on lisäksi päivitetty useaan kertaan sen jälkeen. Taskuaselupia on nyttemmin annettu lähinnä rekisteröidyille asekeräilijöille.

– Minun tietojeni mukaan poliisi ei ole uuden lain voimassa ollessa sellaisia lupia antanut, Tolvanen kommentoi Iltalehdelle toissapäivänä.

ILTA-SANOMIEN uutisoimasta sisäisestä selvityksestä Holopainen toteaa, että eilen poliisin tietoon tuotiin, “että olisi tapauksia tai ainakin tapaus, missä kansanedustaja Vornanen olisi poliisina toimiessaan toiminut mahdollisesti siten, että se on poliisille sopimatonta”.

– Siitä on nyt käynnistetty selvitystyö. Nämä ovat normaaleja selvitystyötä, että jos vaikkapa joku kansalainenkin ilmoittaa, että joku poliisimies on toiminut epäasiallisesti, mehän käynnistämme selvitystyön siitä ja sitten selvitetään, onko näin vai ei.

Poliisi tekee hallinnolliset selvitykset sisäisesti. Jos kävisi ilmi, että olisi syytä epäillä rikosta, asia siirtyisi syyttäjälle.

Holopaisen mukaan poliisin saamat väitteet ovat nimettömiä eikä niissä puhuta tarkasta ajankohdasta väitetyille asioille. Hän toteaa, ettei sen vuoksi lausu julkisuuteen, mistä on kyse ja toteaa, että väitteet voivat olla myös täysin perättömiä.

– Kukaan ei ole vielä ainakaan seisonut nimellään niiden takana.

Eli teillä ei ole tietoa henkilöllisyydestä, edes siitä, kuka tällaisen vihjeen on antanut?

– Ei ole.

Holopainen arvioi, että väite liity todennäköisesti Vornasen toimiin virantoimituksessa, mutta hän muistuttaa, että tietyt poliisin käyttäytymissäännöt sitovat myös virkavapaa-aikana.

Vornanen on vanhempi konstaapeli Itä-Suomen poliisilaitoksella, mutta kansanedustajana hän on tällä hetkellä virkavapaalla.