Ylen ex-päätoimittaja MustReadille: ”Olen tehnyt muistiinpanot, joista saisi 10-osaisen tv-sarjan”

Yleisradion uutistoiminnan entinen päätoimittaja Atte Jääskeläinen kertoo verkkolehti MustReadin haastattelussa kokeneensa irtisanoutumiseensa johtaneen Yle-gaten absurdina.

– Mediakohujen absurdiutta on vaikea havaita ulkoapäin. Jos kaikki Suomen päätoimittajat olisivat kokeneet saman kuin minä, meillä olisi Suomessa nykyistä aika paljon eettisempi media, Jääskeläinen sanoo.

Hän toteaa, että koe juuri nyt tarvetta puida tapahtunutta enempää, mutta antaa ymmärtää kirjanneensa tapahtumia ylös kohun aikana.

”Tottakai on seurannut kaikenlaisia ajatuksia, jotka eivät ole olleet vain mukavia.”

– Olen tehnyt muistiinpanot, joista saisi 10-osaisen tv-sarjan. Mutta ehkä on jonkun muun tehtävä, tutkijoiden, lähteä niitä purkamaan. Onhan kyse kuitenkin ainutlaatuisista tapahtumista suomalaisen median historiassa.

Jääskeläinen vakuuttaa MustReadin haastattelussa, ettei hän ole tapahtuneesta katkera.

– Tottakai on seurannut kaikenlaisia ajatuksia, jotka eivät ole olleet vain mukavia. Toisaalta on niinkin, että aika harva pääsee kokemaan tällaista. Olin 22 vuotta päällikkötehtävissä. Silti en arvannut, mikä on median toimintalogiikka sellaisen henkilön näkökulmasta, joka on kohun keskipisteessä, hän sanoo.