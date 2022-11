Ylen gallup: marssijärjestys pysynyt samana, kokoomus ykkönen, SDP kakkonen

Oppositiopuolueen kannatus on laskenut edelliseen Ylen kyselyyn verrattuna 0,3 prosenttiyksikköä ja on nyt 23,9 prosenttia.

Seuraavana tulevan pääministeripuolue SDP:n kannatus on puolestaan laskenut 1,1 prosenttiyksikköä 18,2 prosenttiin, mikä on Ylen mukaan SDP:n heikoin lukema tänä vuonna.

Kolmanneksi suosituin on perussuomalaiset 16,7 prosentilla.

Edellisessä kyselyssä historiallisen alhaisissa lukemissa käynyt keskusta on kohentanut kannatustaan hienoisesti. Puolueen suosio on kasvanut 0,6 prosenttiyksikköä ja on nyt 10,9 prosenttia.