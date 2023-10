Yli 1400 siirtolaista saapui viikonlopun aikana Kanariansaarille

Espanjaan kuuluvalle Kanariansaarille on viikonlopun aikana tullut yli 1 400 siirtolaista, kertoivat maan viranomaiset. Kaikki tulijat olivat lähtöisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

Samalla rikkoontui kyseenalainen ennätys, kun yhden ainoan El Hierron saarelle saapuneen siirtolaisaluksen kyydissä oli peräti 321 siirtolaista. Edellinen täyteen tupattu alus saapui Kanarialle kuluvan kuun alussa. Tuolloin kyydissä oli 280 siirtolaista.

Tänä vuonna Kanariansaarille oli lokakuun puoliväliin mennessä saapunut noin 23 500 siirtolaista, joista yli kolmasosa oli saapunut lokakuun alkupuoliskolla.

Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska sanoi viime viikolla, että siirtolaisten määrän nopean kasvun taustalla on Sahelin alueen poliittinen epävakaus.

Kanarian kautta Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten määrä on noussut sen jälkeen kun valvontaa Välimerellä on kiristetty. Merireitti Afrikasta Kanarialle on kuitenkin vaarallinen ja siirtolaisten alukset hädin tuskin merikelpoisia.