Yli 200 000 kotitaloutta ja yritystä hakenut lyhennysvapaata pankeilta

Kahden kuukauden aikana jo 210 000 suomalaista kotitaloutta ja yritystä on hakenut pankeilta lyhennysvapaata lainoihinsa, kertoo Finanssiala. Henkilöasiakkailta on tullut 180 000 hakemusta ja yrityksiltä 30 000.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Finanssialan mukaan merkittävä osuus hakemuksista on ehditty jo käsitellä ja hyväksyä. Lyhennysvapaiden lisäksi lainoihin on tehty lyhennysohjelman kevennyksiä, lainoja on yhdistelty ja niihin on tehty muita järjestelyjä, joilla lainanhoitokuluja on saatu alennettua.