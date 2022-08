Yli 3500 ukrainalaista aloittaa koulun Suomessa – ”Kouluissa on jopa raivattu varastoja käyttöön”

Suomessa aloittaa tänä syksynä koulunkäynnin yli 3 500 ukrainalaista oppilasta. Asiasta kertoi Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona viitaten Opetushallituksen tietoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Luvut tarkentuvat vielä koulun alettua. Keväällä opetukseen osallistui vielä 2 000 ukrainalaista eri puolilla Suomea.

Valtaosa ukrainalaisista oppilaista aloittaa perusopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa.

Tähän mennessä noin 33 000 ukrainalaista on hakenut tilapäistä suojelua Suomesta. Tarvetta koulutukselle tiedetään olevan paljon, koska arviolta kolmasosa eli yli 10 000 tulijoista on alaikäisiä.

Joissain kouluissa jopa raivattu varastoja käyttöön

Kouluissa ukrainalaisten suhteen toimitaan samoin kuin muidenkin ulkomaalaistaustaisten oppilaiden kanssa. Kunnissa on perustettu valmistavan opetuksen ryhmiä, joissa lapset oppivat suomea ja heille opetetaan suomalaisessa koulussa opiskelun taitoja.

Vuoden valmistelun jälkeen siirtyvät tavallisiin yleisluokkiin.

OAJ:n erityisasiantuntija Risto-Matti Alanko kertoi STT:lle keskiviikkona, että tarvetta olisi vielä valmistavan opetuksen ryhmille sekä uusille ulkomaalaistaustaisia oppilaita valmistaville opettajille ja niin kutsutuille suomi toisena kielenä -opettajille. Näiden tarve oli muutenkin jo kasvanut Suomessa ulkomaalaistaustaisten määrän lisääntymisen myötä, Alanko kertoi.

– Lisäksi toivomme, että myös yleisopetuksen ryhmiin saataisiin tueksi suomi toisena kielenä -opettaja tukemaan oppilaan kielen kehitystä. Tätä on tarjolla joissain kunnissa, mutta sitä pitäisi voida tarjota laajemmin ja tätä pitäisi kehittää ja vahvistaa, hän lisäsi.

Ukrainalaiset oppilaat jakaantuvat epätasaisesti siten, että joissain kunnissa heitä on enemmän ja toisissa ei lainkaan. Niissä kunnissa, joissa heitä on enemmän, tarvittaisiin myös lisää tiloja, Alanko sanoi.

– Tilat ovat vielä aika niukoilla. Kouluissa on jopa raivattu varastoja käyttöön, hän kertoi.

Joensuun koulut ”malliesimerkki” ukrainalaisten vastaanottamisesta

Joensuussa valmistavat ryhmät tuplaantuivat viime keväänä, kun kaupunkiin tuli sata ukrainalaista koululaista.

– Oli lapsille tosi tärkeää, että he pääsivät heti kouluun. Hirveällä innolla he opiskelivat suomea. Osa lapsista pystyy nyt puhumaan yksinkertaisia fraaseja suomeksi, kertoi Maria Pikkarainen, Joensuun kaupungin koulutusasioiden palvelupäällikkö, jonka vastuualueina on kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestäminen.

Joensuu palkkasi kaksi ukrainalaista opettajaa ja järjesti ohjelmaa myös koululaisten perheille.

– Joka ikinen maanantai-ilta meillä oli perheille yhteinen iltaohjelma valmistavassa opetuksessa olevien vanhemmille, jossa puhutaan yhteisistä asioista tai järjestetään jotain ohjelmaa, kuten kirjastoon tutustumista tai ruuan laittoa. Tästä tuli erittäin suosittu, Pikkarainen kertoi.

Joensuuta voikin ehkä pitää malliesimerkkinä, luonnehti OAJ:n Risto-Matti Alanko. Hänen mukaansa esimerkiksi Helsingissä ukrainalaisia on laitettu myös suoraan yleisopetuksen ryhmiin.

– Voi vain kuvitella, millainen tilanne on, kun lapsi tulee ummikkona luokkaan. Syytä tähän emme tiedä. Ehkä halutaan säästää, tai ehkä ajatuksena on integroida lapset heti tavalliseen luokkaan.

Osa ukrainalaisista käy omaa etäkoulua

Osa ukrainalaislapsista käy kuitenkin vain Ukrainan valtion järjestämää etäkoulua. Heidän lukumääränsä ei ole tiedossa. Ilmeisesti ainakin osalla on taustalla toive siitä, että paluu Ukrainaan saattaa olla lähellä.

Ayla Albayrak