Yli 64 prosenttia rokotettavista saanut tupla-annoksen

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut 64,1 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 82,8 prosenttia.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 100 ihmistä, joista tehohoidossa on 28.

Maanantaina raportoitiin 213 uudesta koronavirustartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 200 tartuntaa, mikä on 1 347 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 130, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 154. Ilmaantuvuus on korkeinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 208.