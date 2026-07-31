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Kotimaa

31.7.2026 10:28 ・ Päivitetty: 31.7.2026 10:39

Yli 90 000 suomalaista sai huijausviestejä MobilePayn nimissä – Poliisi: massiivinen tietojenkalastelu

iStock

Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tietojenkalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä.

Viesteissä olleet linkit ohjasivat vastaanottajan tietojenkalastelusivuille, joiden kautta saatujen tietojen avulla rikolliset saivat poliisin mukaan hallintaansa heidän maksuvälineitään. Poliisi kuvaa tiedotteessaan tietojenkalastelua massiiviseksi.

Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias Turussa vaikuttanut mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta eli 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta, kolmesta törkeästä petoksesta ja kahdesta törkeän petoksen yrityksestä.

Poliisi muistuttaa, että aikään asiallinen toimija ei pyydä ihmisiltä pankkitunnuksia tai pyydä ihmisiä siirtämään rahojaan.

POLIISIN mukaan pääepäilty rekrytoi rikolliseen toimintaan kuusi muuta Varsinais-Suomessa asuvaa miestä, joita epäillään törkeästä rahanpesusta.

Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa.

- Tästä summasta rahalaitosten ja eri viranomaisten toimenpiteillä on saatu takavarikkojen kautta palautettua kotimaisista ja ulkomaisista rahalaitoksista sekä verkkokaupoista yhteensä noin 55 000 euroa, tutkinnanjohtaja Valtteri Kemppi sanoo tiedotteessa.

POLIISI muistuttaa tiedotteessa, että viesteillä tulevien linkkien kautta ei pidä tunnistautua eikä puhelimessa pidä antaa mitään maksuvälineisiin liittyviä tietoja.

Mikään asiallinen toimija ei pyydä ihmisiltä pankkitunnuksia tai pyydä ihmisiä siirtämään rahojaan mihinkään, poliisi toteaa.

- Pankit pystyvät tekemään kaikki turvallisuuteen liittyvät toimet ilman asiakkaan apua, tutkinnanjohtaja Kemppi sanoo.

Rikoskokonaisuuden esitutkinta valmistuu pian ja siirtyy lähiaikoina syyttäjälle syyteharkintaa.

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